Call of Duty: Modern Warfare III - w sieci pojawiło logo gry, praktycznie potwierdzając premierę trzeciej części

Dużo zmian dotknęło jedną z czołowych franczyz Activision. W przeciągu zaledwie kilku miesięcy plany stworzenia rozszerzenia do Call of Duty: Modern Warfare II rozrosły się znacząco, ostatecznie prowadząc do stworzenia konceptu trzeciej części gry. Choć wciąż jeszcze czekamy na oficjalne informacje od twórców, wielka prezentacja nowego rozdziału w zrestartowanej historii jest w zasadzie pewna. A najnowsze doniesienia jeszcze to potwierdzają.

W sieci udostępniono logo Call of Duty: Modern Warfare III. Potwierdza się też to, że Activision będzie promować grę wraz z Monster Energy.

Jeżeli na tym etapie pojawiały się jeszcze jakiekolwiek wątpliwości związane z ogłoszeniem Call of Duty: Modern Warfare III, to chyba zostały ostatecznie zażegnane. Na Twitterze udostępniono bowiem logo tytułu, przy nim zaś widać kapitana Price'a - jedną z najważniejszych postaci w fabule Call of Duty - na czerwonym tle i wyłaniającą się z niego nieznaną postać. Co więcej, potwierdza się przypuszczenie, jakoby Monster Energy, od kilku miesięcy sponsor Call of Duty League, promowało także trzecie Modern Warfare.

O tym, że projekt Call of Duty 2023 okaże się kontynuacją serii Modern Warfare, jako pierwszy poinformował Jason Schreier z Bloomberga, i to jeszcze na początku tego roku. Z kolei wiele znaków - w tym doniesienia sprawdzonego informatora Toma Hendersona - wskazuje dość jednoznacznie na to, że Activision ogłosi wreszcie oficjalnie Call of Duty: Modern Warfare III na większej imprezie w sierpniu. Cóż, jeżeli to prawda, do tego czasu pozostały nam jeszcze zaledwie tygodnie, można więc liczyć na ciekawy event.

Źródło: Insider Gaming