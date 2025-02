Call of Duty: Modern Warfare III - informator podaje potencjalne szczegóły odnośnie kolejnej odsłony serii

Fani kultowej serii mogą pod koniec tego roku zacierać ręce. Coś, co miało być bowiem po prostu dużym dodatkiem do drugiej odsłony Call of Duty: Modern Warfare, rozrosło się do poziomu kolejnej części serii. I najprawdopodobniej już w przyszłym miesiącu odbędzie się pierwszy pokaz ukazujący nam grę (a przynajmniej takie są uzasadnione przypuszczenia). Ale jako że są osoby, które miały okazję sprawdzić aktualną wersję, pojawiły się także przecieki.

Call of Duty: Modern Warfare III ma się m.in. skupić na poprawieniu pewnych krytykowanych aspektów z poprzedniej części, a także wprowadzeniu co niektórych klasycznych elementów rozgrywki.

Jak wynika z doniesień użytkownika o nicku BobNetworkUK, który miał ogrywać Call of Duty: Modern Warfare III w wersji alfa, Sledgehammer Games - deweloperzy stojący na czele nowego projektu zamiast Infinity Ward - kładą bardzo duży nacisk na naprawienie problemów związanych z "dwójką". Co więcej, powrócić ma klasyczna mini-mapa oraz Ninja Perk, w tym przypadku powiązane ze sprzętem. Przykładowo, Ninja Perk może się znaleźć w zestawie butów, z kolei w innym modelu znajdziemy np. Marathon Perk.

Jeżeli chodzi o szatę graficzną, raczej nie ma co spodziewać się jakiejś specjalnej rewolucji. W końcu pamiętajmy, że pierwotnie przedsięwzięcie miało być po prostu dużym rozszerzeniem drugiej części Modern Warfare. Inna sprawa, że akurat kwestie wizualne bynajmniej nie należały do problemów. Call of Duty: Modern Warfare III ma pojawić się 10 listopada na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X|S. Tymczasem pozostaje nam chyba czekać na pierwszy pokaz.

Źródło: Insider Gaming