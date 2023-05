Call of Duty: Modern Warfare III ma być kolejną grą z serii - produkcję nadzoruje studio Sledgehammer Games

Od kilku dni w sieci pojawiają się informacje na temat tegorocznej gry z serii Call of Duty. Jeszcze kilka miesięcy temu sądziliśmy, że w tym roku Activision zrezygnuje z dużej odsłony, stawiając na większy dodatek do Call of Duty: Modern Warfare II (a takie informacje się pojawiały). Finalnie jednak w tym roku otrzymamy kolejną dużą grę, za którą odpowiada studio Sledgehammer Games. Tom Henderson podzielił się bardziej konkretnymi informacjami, czego spodziewać się po Call of Duty w 2023 roku. Większych zaskoczeń nie powinno być.

Według najnowszych doniesień, w tym roku na rynku pojawi się Call of Duty: Modern Warfare III, będący bezpośrednią kontynuacją gry z 2022 roku. Pieczę nad produkcją trzyma przede wszystkim Sledgehammer Games.

Tom Henderson potwierdził na łamach Insider Gaming, że w tym roku do sprzedaży trafi gra Call of Duty: Modern Warfare III, będąca bezpośrednią kontynuacją Modern Warfare II z 2022 roku (ubiegłoroczną grę przygotowywano głównie studio Infinity Ward). Tegoroczna odsłona jest nadzorowana przez Sledgehammer Games, choć w produkcji pomagają również inne studia należące do Activision (tak było również w poprzednich latach). Modern Warfare III zaoferuje kampanię dla pojedynczego gracza, tryby multiplayer oraz zombie, a także nową mapę dla Call of Duty: Warzone II - owa mapa zadebiutuje w momencie startu I sezonu dla MW III.

Pełnego ujawnienia gry spodziewamy się w okolicach sierpnia, tymczasem premiera Modern Warfare III planowana jest na 10 listopada 2023 roku. Podobnie jak w zeszłym roku, Activision planuje przedpremierowe udostępnienie kampanii dla pojedynczego gracza dla osób, które zamówią Modern Warfare III przed premierą - odblokowanie trybu singleplayer planowane jest na 2 listopada. Nie zabraknie również dwóch tur beta-testów. Pierwsza w dniach od 6 do 10 października ma być zarezerwowana dla posiadaczy konsol PlayStation 4/5. Druga - od 12 do 16 października - będzie już dostępna na wszystkich platformach (PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series). Z kolei pierwszy sezon Modern Warfare III wraz z nową mapą dla Warzone 2 zadebiutuje 5 grudnia tego roku.

Źródło: Insider Gaming