Call of Duty 2023 - znany informator o potencjalnych szczegółach związanych z pierwszą prezentacją nowej odsłony serii

Po drobnej przerwie pojawiły się nowe informacje związane z wielką franczyzą Activision. Jeszcze kilka miesięcy temu następna część serii w ogóle nie była brana pod uwagę, a co najwyżej rozszerzenie. Ostatecznie jednak najwyraźniej plany się zmieniły - tak przynajmniej stwierdził Tom Henderson, dobrze znany insider, którego wieści zazwyczaj są przynajmniej mocno brane pod uwagę. Teraz dziennikarz idzie za ciosem i dodaje kilka kolejnych potencjalnych rewelacji.

Nowa część Call of Duty ma zostać zaprezentowana po raz pierwszy 1 sierpnia, rzekomo przygotowując graczy do jesiennej premiery.

Trochę wcześniej większość źródeł zgadzała się, że czeka nas jakiś rodzaj płatnego dodatku do Call of Duty Modern Warfare II. Na początku roku narracja jednak uległa zmianie i Henderson stwierdził, że będzie to samodzielna odsłona od Sledgehammer Games, która wyjdzie 10 listopada na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Ostatnio zaś insider zaktualizował swoje wieści o pierwszy pokaz nowej gry, do jakiego rzekomo ma dojść jeszcze na początku sierpnia.

Jak przypuszcza Tom Henderson, nowa część może zostać ujawniona jakoś podczas wewnętrznego eventu innej gry franczyzy - tak jak np. Call of Duty Black Ops - Cold War i Vanguard zostały zaprezentowane w Warzone. Wyklucza jednocześnie perspektywę ujawnienia tytułu w trakcie PlayStation Showcase, do którego ma również wkrótce dojść. Nie wiadomo jeszcze, jaką dokładnie nazwę miałoby nosić Call of Duty 2023, ale zgodnie z dotychczasowymi przypuszczeniami ma stanowić kontynuację aktualnego cyklu Modern Warfare.

Źródło: Insider Gaming