Call of Duty: Modern Warfare III oficjalnie zapowiedziane. Pokazano pierwszy teaser i podano datę premiery

Na temat gry Call of Duty: Modern Warfare III na poważnie mówi się przynajmniej od maja tego roku, kiedy to wspomniał o niej znany chyba całej branży insider nazwiskiem Tom Henderson. Zdradził wtedy, że za tytuł odpowiedzialne będzie studio Sledgehammer Games. Dziś nie musimy opierać się już jednak na żadnych przeciekach, bowiem CoD: MW3 zostało ogłoszone oficjalnie przez Activision Blizzard. Zaprezentowano także krótki teaser i podano datę premiery.

To już oficjalne. Call of Duty: Modern Warfare III zadebiutuje na pecetach oraz konsolach dokładnie 10 listopada 2023 r. Na więcej szczegółów musimy poczekać do większej prezentacji, która odbędzie się za 10 dni.

Choć na ten moment brakuje jeszcze szczegółowych informacji związanych z produkcją, można śmiało domniemywać, że podąży ona drogą wyznaczoną przez dwie poprzednie odsłony rebootowanej podserii Modern Warfare. Będziemy mieli więc do czynienia z tym samym uniwersum, ale oferującym ulepszenia technologiczne i gameplay'owe. Można się więc spodziewać nie tylko odświeżonych i zupełnie nowych elementów, ale także ray tracingu.

Także teaser (powyżej) nie udostępnia wielu konkretów. Przez moment możemy jedynie zobaczyć twarz kapitana Price'a, co potwierdza jego (spodziewany) powrót. Więcej dowiemy się zapewne z oficjalnej prezentacji, którą zaplanowano podobno na 17 sierpnia, a więc przyszły czwartek. Jeśli zaś chodzi o datę premiery tytułu, to ta ma nastąpić dokładnie 10 listopada 2023. Przypomnę tylko - to już ze źródeł nieoficjalnych - że w grze prócz kampanii single player mają pojawić się też tryby multiplayer oraz zombie, a także nowa mapa dla Call of Duty: Warzone II.

