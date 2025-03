Call of Duty Modern Warfare III zadebiutuje także na starej generacji konsol i zostanie wyceniony jako produkt premium

Tydzień temu Activision oraz Sledgehammer Games oficjalnie potwierdzili istnienie gry Call of Duty Modern Warfare III, która będzie bezpośrednią kontynuacją ubiegłorocznego hitu. Wiemy m.in. to że tym razem w roli głównego antagonisty powróci dobrze znany fanom Makarov (był on katalizatorem wydarzeń we wcześniejszych grach Modern Warfare 2 z 2009 roku oraz Modern Warfare 3 z 2011 roku). W momencie zapowiedzi ujawniono tylko wersję na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series. Teraz potwierdzono kilka istotnych informacji o produkcji.

Call of Duty Modern Warfare III, wbrew wcześniejszym doniesieniom, pojawi się także na starej generacji konsol, tj. PlayStation 4 oraz Xbox One.

Na platformie X użytkownik @charlieINTEL opublikował kilka ciekawych informacji na temat nadchodzącej gry Call of Duty Modern Warfare III. Activision potwierdziło przede wszystkim, że kolejna część zmierza nie tylko na PC oraz obecną generację konsol, ale również na PlayStation 4 oraz Xbox One. Gracze liczący na porzucenie old-genów muszą niestety uzbroić się w cierpliwość i liczyć na to, że odsłona w 2024 roku w końcu odejdzie od PS4 / Xbox One.

The game is listed as an Add-On on Steam because all Call of Duty games will be an add-on for the Call of Duty HQ app going forward, to simplify CoD into one launcher. — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 13, 2023

Activision dodatkowo potwierdziło, że Call of Duty Modern Warfare III jest "produktem premium" i tak też będzie wyceniony. Podstawowa wersja będzie kosztować 70 dolarów, a więc w Polsce zapewne będą to okolice 350 złotych, tak jak to było w przypadku Modern Warfare II. Konsternację jednak budzi fakt, że tegoroczna odsłona miała być w rzeczywistości dodatkiem DLC. Można by zatem powiedzieć, że Modern Warfare III będzie jednym z najdroższych DLC ;). Na niektórych platformach jak Steam, nadchodzące Call of Duty jest widoczne właśnie jako dodatek, jednak @charlieINTEL informuje, że ma to związek z podbudową pod większą aplikację-HUB, z poziomu której będzie można odpalać kolejne odsłony CoD jak również Warzone.

Źródło: X (Twitter) @charlieINTEL