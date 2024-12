Apple WatchOS 11 będzie oceniać twój trening i zapobiegać przetrenowaniu. AirPods zapewnią lepsze rozmowy dzięki AI

Na tegorocznej konferencji WWDC 2024, oprócz premier nowych wersji systemów macOS, visionOS, iPadOS oraz iOS 18, zaprezentowano również watchOS 11. Chociaż nie przynosi on tak znaczących zmian jak jego poprzednik, to wprowadza reorganizację monitoringu zdrowia. System tvOS, dedykowany urządzeniom Apple TV oraz AirPods Pro zostały wzbogacone o szereg nowych funkcji bazujących na algorytmach sztucznej inteligencji.

Apple WatchOS 11 otrzyma nową aplikację Vitals do monitorowania zdrowia i będzie oceniać twój trening oraz zapobiegać przetrenowaniu. Nadto słuchawki AirPods zapewnią lepszą jakość rozmowy dzięki AI.

W Apple watchOS 11 w aplikacji Fitness dodano możliwość ustalania indywidualnych celów na każdy dzień tygodnia w trzech kategoriach: spalonych kalorii, czasu ćwiczeń oraz czasu spędzonego "na nogach". Dodatkowo pojawiła się nowa opcja, która pozwala kontrolować obciążenie treningowe, co może być przydatne podczas treningów do upadku mięśniowego lub w celu uniknięcia przetrenowania organizmu. Otrzymamy również statystyki oparte na danych takich jak wiek, płeć, waga, tętno oraz tempo, a także wcześniejszych treningach. Użytkownik Apple Watcha będzie mógł otrzymać informację, czy znajduje się poniżej lub powyżej swojej średniej. Analizę będzie przeprowadzał odpowiednio wyszkolony algorytm sztucznej inteligencji.

Główne menu aplikacji Fitness będzie możliwe do konfiguracji pod indywidualne preferencje zarówno na Apple Watchu, jak i iPhonie, analogicznie do innych elementów systemu iOS 18. Dodatkowo otrzymamy możliwość wstrzymania pomiarów na czas leczenia kontuzji (lub chęci odbycia leniwego dnia). Do menu domyślnych aplikacji w systemie watchOS 11 dołączy również nowa ikona "Vitals", będąca zbiorem wszystkich naszych parametrów życiowych w jednym miejscu. Będziemy mogli porównać je do średniej z zapisów historycznych oraz średnich optymalnych parametrów organizmu dla naszego wieku. Aplikacja będzie także oferować opcję prowadzenia dziennika i analizy przebiegu ciąży u kobiet. Płeć piękna będzie miała możliwość dostępu do pełnych raportów i alertów dotyczących wskazań tętna, szacowanego wieku płodu oraz innych istotnych parametrów.

Sztuczna inteligencja została również dodana do Smart Stack, czyli szybkiego menu z widgetami. AI będzie odpowiedzialna za dodawanie najczęściej używanych przez nas aplikacji oraz w zależności od naszego stylu użytkowania będzie sugerować odpowiednie informacje, które mogą nam się przydać w danym momencie. Nowy system ma przynieść również szybką podręczną aplikację tłumacza, obsługującą 20 języków, choć nie jest jeszcze pewne, czy język polski zostanie uwzględniony w repozytorium. Kolejną istotną zmianą w drobnych sprzętach od Apple jest wprowadzenie bezgłosowej obsługi asystentki Siri. Wraz z wprowadzeniem dużej liczby algorytmów AI będziemy otrzymywać sugestie głosowe lub informacje, na które będziemy mogli odpowiedzieć potakując głową. Słuchawki AirPods Pro będą wykrywać nasz ruch, gdzie skinienie głową zostanie zinterpretowane jako "Tak", a pokręcenie nią jako "Nie". Apple sugeruje, że może to być przydatne w zatłoczonych miejscach, gdzie nie chcemy odpowiadać głosowo.

Apple AirPods Pro mają otrzymać funkcję Voice Isolation, która wykorzystuje aktywną redukcję hałasu (ANC) i uczenie maszynowe do eliminacji szumów i dźwięków z tła podczas rozmowy. Algorytmy zostały wyuczone w taki sposób, aby eliminować wszystkie przeszkadzające dźwięki, jednocześnie wzmacniając fale odpowiedzialne za najważniejsze tony ludzkiego głosu. Deweloperzy gier otrzymali również od firmy z Cupertino nowy zestaw narzędzi Personalized Spatial Audio API. Ma to zapewnić znacznie lepszy dźwięk przestrzenny podczas grania w gry mobilne na urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka. Pierwszym tytułem wykorzystującym ten zestaw narzędzi jest Need for Speed Mobile od Electronic Arts.

Do systemu tvOS 18 dodano funkcję InSight, która pozwoli nam podczas oglądania seriali lub filmów wyszukać ścieżkę dźwiękową oraz biorących udział aktorów. Dodatkowo, jeśli mamy podpiętego iPhone'a w formie pilota, będzie on zapamiętywał wyszukane informacje podczas oglądania, abyśmy mogli do nich powrócić później. Wprowadzono również funkcję Enhance Dialogue, która wzmacnia dialogi w filmach przy użyciu algorytmów AI. Dodatkowo, podczas wyciszenia dźwięku automatycznie będą włączały się napisy dialogowe. Wprowadzono również wsparcie dla projektorów i wyświetlaczy w formacie 21:9 dla przystawki i aplikacji Apple TV. Dodano także różnorodne wygaszacze ekranu, z których najbardziej interesującym wydaje się animowany motyw: Snoopy and Woodstock (podobnie jak myszka Miki w Apple Watch).

Źródło: Apple