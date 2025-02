Nowe słuchawki Apple AirPods Pro oprócz złącza USB-C otrzymają też nowe funkcje z myślą o zdrowiu

Już we wrześniu światło dzienne ujrzy nowa generacja smartfonów marki Apple. Mowa oczywiście o serii iPhone 15, wyposażona w złącze USB-C, co jak wiemy zostało wymuszone przez samą Unię Europejską. Mówi się, że wraz z telefonami zadebiutuje także nowa wersja dousznych słuchawek Apple AirPods Pro. Także i one otrzymają uniwersalne złącze USB-C. Jak się jednak okazuje, mają one zostać wzbogacone o pewną ciekawą funkcję...

Wrześniowa premiera marki Apple nie będzie dotyczyła wyłącznie smartfonów iPhone 15. Pojawić na niej mają się także nowe AirPodsy Pro, wyposażone w nowe rozwiązania dla zdrowia.

Podczas eventu WWDC 2023, Apple zaanonsowało, iż pracuje nad nowym rozwiązaniem audio, które będzie dostępne od wersji systemu iOS 17 wzwyż. Mowa o - mówiąc najprościej - testowaniu słuchu użytkownika, aby można było określić, czy ma on jakieś problemy natury fonicznej. Jak się okazuje, na tym dbałość producenta o zdrowie się nie skończy. Trwają już wszak prace nad tym, aby kolejne odsłony TWSów oferowały także czujniki temperatury ciała.

Odnośnie nowych AirPodsów wiemy także, że otrzymają one funkcję Adaptive Audio, dzięki czemu słuchawki będą samodzielnie, dynamicznie dostosowywać tryb redukcji szumów i tryb przejrzystości w zależności od sytuacji (warunków zewnętrznych). Jeśli chodzi zaś o nowe telefony producenta, to warto podkreślić, że oczekujemy m.in. ulepszonych aparatów. Zmiany mają być tym razem jednak solidne, ponieważ modele 15 i 15 Plus mają otrzymać układ fotograficzny znany z modeli z dopiskiem Pro.

