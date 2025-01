Apple iPhone SE 4 może zadebiutować dopiero w 2025 roku. Znamy przyczynę opóźnienia premiery

Jest duże prawdopodobieństwo, że kolejne smartfony Apple iPhone będą już tylko droższe od poprzedników. To z pewnością nie są dobre wieści dla osób zamierzających kupić w najbliższych latach urządzenie z nadgryzionym jabłuszkiem, jednak wybawieniem może okazać się iPhone SE 4. generacji, który ma znacząco różnić się od dosyć przestarzałych już poprzedników. Problem tylko w tym, że gigantowi nie zależy na szybkim wprowadzeniu tego modelu na rynek.

Bezpośrednią przyczyną tak odległej premiery smartfona mają być opóźnienia w produkcji autorskiego modemu 5G od Apple. Oby tylko specyfikacja urządzenia nie zdążyła się zbytnio zestarzeć do 2025 roku...

Jeszcze do niedawna sądzono, że Apple iPhone SE 4 (oparty na konstrukcji iPhone'a 14) i doczeka się debiutu w 2024 roku. Najnowsze wieści są jednak zdecydowanie mniej optymistyczne. Po rozmowach z firmami należącymi do łańcucha dostaw Apple, analitycy Blayne Curtis i Tom O'Malley twierdzą, że firma Tima Cooka wyda budżetowego iPhone'a najwcześniej w 2025 roku. Bezpośrednią przyczyną tak odległej premiery smartfona mają być opóźnienia w produkcji autorskiego modemu 5G od Apple.

Modem, o którym mowa podobno jest planowany już od 2018 roku, a jego masowa produkcja ma ruszyć właśnie dopiero w 2025 roku. To oznacza, że nawet przyszłoroczne "szesnastki" będą bazować jeszcze na rozwiązaniach zapewnianych przez firmę Qualcomm. Nie ma nic dziwnego w tym, że Apple chce uniezależnić się od zewnętrznych dostawców komponentów - fakt, że z powodu modemu 5G firma chce opóźnić premierę iPhone'a SE 4. generacji wskazuje na to, że taka strategia może być warta zachodu dla producenta. Potencjalni klienci będą więc musieli uzbroić się w cierpliwość. Oby tylko specyfikacja smartfona nie zdążyła się zbytnio zestarzeć do 2025 roku...

