Apple iPhone SE 4 - wiemy coraz więcej o specyfikacji smartfona. Pod jednym względem będzie taki sam jak model SE 3. generacji

Jeszcze niedawno wydawało się, że iPhone SE 4. generacji w ogóle nie ujrzy światła dziennego, jednak w ostatnich tygodniach docierają do nas kolejne informacje na temat tego urządzenia. Apple najwyraźniej zmieniło zdanie i przygotowuje już smartfona iOS dla osób, które nie dopłacać do droższych modeli. Co jednak najważniejsze, urządzenie będzie znacznie bardziej nowoczesne od modelu SE 3. generacji. Co już wiadomo o nadchodzącym "tanim" iPhonie?

iPhone SE 4. generacji na pierwszy rzut oka będzie przypominał iPhone'a 14. Smartfon ma otrzymać nawet ten sam układ Apple A15 Bionic, który trafił także do iPhone'a SE 3. generacji.

Jak wynika z najnowszych doniesień, iPhone SE 4. generacji na pierwszy rzut oka będzie przypominał iPhone'a 14. Mówi się nawet, że urządzenił będzie pasowało jak ulał do etui przeznaczonych dla zeszłorocznego modelu. Idąc dalej, możemy spodziewać się także chipu A15 Bionic na pokładzie. Wydajności na pewno więc nie zabraknie, jednak warto zwrócić uwagę, że ten sam procesor znalazł się w niesławnym modelu SE 3. generacji. O ile jednak SoC w tym modelu ma 4-rdzeniowy układ GPU, to jednak liczymy, że do przyszłorocznego smartfona Apple trafi pełna, 5-rdzeniowa wersja, która trafiła na pokład iPhone'a 13 Pro i 13 Pro Max.

Jeśli chodzi o wyświetlacz, z pewnością będzie to panel OLED i wygląda na to, że dostarczy go chińska firma BOE. Apple podobno zamówiło już 20 milionów takich wyświetlaczy w cenie ok. 80 milionów dolarów. Ponadto możemy spodziewać się złącza USB-C zamiast Lightning, co z pewnością ułatwi ładowanie smartfona, a także modemu 5G zaprojektowanego przez Apple. Mamy tylko nadzieję, że producent nie przesadzi z wyceną swojego najtańszego iPhone'a. Spodziewamy się, że premiera smartfona odbędzie się w przyszłym roku, już po premierze iPhone'ów 15.

아이폰 SE 4

- 아이폰 14 케이스 사용

- USB-C

- OLED (BOE)

- A15 Bionic



오.... 이거 꽤 사볼만할지도 — 송 (@SiliconSong) March 6, 2023

Źródło: WCCFTech, @SiliconSong