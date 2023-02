iPhone SE 4 może nadal powstawać. Wygląd urządzenia ma mocno przypominać iPhone'a 14

Smartfony z serii iPhone SE to najtańsze urządzenia w ofercie Apple. Jest to produkt skierowany do tych, którzy chcieliby wejść w ekosystem amerykańskiej firmy, ale nie mogą pozwolić sobie na zakup modeli z wyższej półki. W przeszłości pojawiało się sporo doniesień na temat telefonu iPhone SE 4. Choć wiele wskazywało na to, że plany jego wypuszczenia na rynek zostały porzucone, to najnowsze informacje wskazują, że może on jednak ujrzeć światło dzienne.

iPhone SE 4 prawdopodobnie ciągle powstaje. Urządzenie ma przypominać iPhone'a 14 i korzystać z ekranu OLED. Planowane jest także zastosowanie autorskiego modemu 5G.

Uznany analityk Ming-Chi Kuo donosi, że prace nad budżetowym smartfonem zostały wznowione. Według pierwotnych doniesień wygląd nowego urządzenia miał być bardzo zbliżony do iPhone’a XR, który zadebiutował w 2018 roku. Teraz otrzymaliśmy informacje, że jego projekt ma raczej przypominać najnowszego iPhone’a 14. Prawdopodobnie zmianie ulegnie także typ zastosowanego wyświetlacza. Doniesienia wskazują, że otrzymamy ekran OLED zamiast standardowego LCD. Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby Apple zdecydowało się zainstalować w swoim budżetowym smartfonie więcej niż jeden aparat. Zbytnio zbliżyłoby to bowiem urządzenie do zwykłego modelu. Jeśli jednak potwierdzą się informacje dotyczące lepszej jakości ekranu i nowego projektu urządzenia, to może ono stanowić ciekawą alternatywę dla wyraźnie droższych modeli.

[Update] Apple has restarted the iPhone SE 4 and will adopt an in-house 5G baseband chip. The significant decline in Qualcomm's Apple orders in the foreseeable future is a foregone conclusion. https://t.co/0MeZDFnbzg — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 27, 2023

Interesująco zapowiada się także kwestia wbudowanego modemu 5G. Informacje wskazują bowiem, że iPhone SE 4 ma być pierwszym smartfonem, który wykorzysta autorskie rozwiązanie Apple. Do tej pory amerykańska spółka stosowała modemy Qualcomm. Prace nad jego własną wersją firma z Cupertino rozpoczęła jeszcze w 2020 roku, ale wdrażanie produkcji seryjnej podzespołu mocno się opóźniło. Nowe rozwiązanie ma zostać oparte na litografii 4 nm. Prognozuje się, że Qualcomm będzie dostarczał amerykańskiej firmie modemowe chipy do 2025 roku, ale nie jest wykluczone, że Apple może w tym czasie zacząć stosować także opracowane przez siebie alternatywne rozwiązanie.

Brak jest informacji, kiedy możemy spodziewać się debiutu iPhone'a SE 4, ani jak będzie on wyceniony. Z pewnością należy spodziewać się, że urządzenie okaże się znacząco tańsze od standardowego iPhone'a, ale wątpliwe jest, by charakteryzowało się ceną, która usatysfakcjonuje wszystkich. To będzie wciąż drogi smartfon, zwłaszcza jeśli zestawimy go z ofertą urządzeń bazujących na Androidzie, które oferują bardzo często lepszą specyfikację. Oczywiście iOS ma wiele zalet w porównaniu do rozwiązania konkurencyjnego. Często jest jednak poza zasięgiem finansowym potencjalnych klientów.

Źródło: Twitter, WCCFTech