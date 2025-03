Apple M3 i M3 Max - jak procesory z najnowszych MacBooków wypadają w testach Geekbench 6?

Jesteśmy już po prezentacji procesorów Apple M3, M3 Pro i M3 Max. Producent mocno chwali się wydajnością jednostek. W sieci pojawiły się testy tych jednostek w aplikacji Geekbench 6, więc można te zapewnienia częściowo zweryfikować. Oczywiście wyniki dla procesorów Apple bazują na systemie operacyjnym firmy z Cupertino, dlatego nie są idealnym odpowiednikiem testów przeprowadzanych na Windowsie. Dają jednak pewne pojęcie o wydajności.

Procesory Apple M3 i M3 Max zostały przetestowane w Geekbench 6. Okazuje się, że wyżej pozycjonowana jednostka zbliżyła się wyraźnie pod względem uzyskanego wyniku do desktopowego Intel Core i9-13900K.

Dwa spośród nowych procesorów Apple zostały zestawione z jednostkami Intela oraz AMD. Biorąc pod uwagę specyfikę M3 Max (jest to w końcu procesor przeznaczony do notebooków), należy bardzo pozytywnie ocenić jego wydajność. W teście jednordzeniowym Geekbench 6 uzyskał on 3187 pkt. W teście wielordzeniowym było to 21890 pkt. Dla porównania desktopowy Intel Core i9-13900K może pochwalić się wynikami 3021 i 22421 pkt. Są to rezultaty jednego z testów. Jeśli zestawimy M3 Max ze średnią dla procesora "niebieskich" ze wszystkich testów (2965 pkt i 20041 pkt), to okaże się, że przegrał on z rozwiązaniem Apple. AMD Ryzen 9 7950X może pochwalić się wynikami odpowiednio 3130 i 22984 pkt. Teoretycznie M3 Max zatem przegrywa nieco w testach wielordzeniowych z wysoko pozycjonowanymi procesorami dwóch największych producentów, ale trzeba brać poprawkę na fakt, że nie jest to rozwiązanie desktopowe i cechuje się niższym taktowaniem.

Geekbench 6 Apple M3 Max Intel Core i9-13900K AMD Ryzen 9 7950X Test jednordzeniowy 3187 3021 3130 Test wielordzeniowy 21890 22421 22984

Geekbench 6 Apple M3 Intel Core i5-14600K AMD Ryzen 7 7700 Test jednordzeniowy 3076 3067 3024 Test wielordzeniowy 11863 18256 16018

Gorzej wypadł oczywiście Apple M3. Najsłabszy spośród nowych CPU firmy z Cupertino uzyskał 3076 pkt w teście jednordzeniowym i 11863 pkt w teście wielordzeniowym. Zestawianie go z wysoko pozycjonowanymi procesorami Intela i AMD nie ma sensu. W praktyce jednak wypada nie najlepiej także w porównaniach z jednostkami ze średniej półki. Przykładowo, Intel Core i5-14600K w teście jednordzeniowym uzyskał wynik tożsamy z M3, czyli 3067 pkt, ale znacznie lepszym wyznacznikiem jest test wielordzeniowy. W przypadku procesora Intela odnotowano tutaj 18256 pkt. Nieco lepiej M3 wypada w zestawieniu z Ryzenem 7 7700. Procesor AMD może pochwalić się wynikami 3024 i 16018 pkt.

Brakuje na razie danych dotyczących procesora M3 Pro, ale plasował się on będzie na pewno gdzieś pomiędzy dwoma omówionymi wyżej jednostkami. MacBooki słyną z wysokich cen, dlatego stosunek wydajności do ceny nie jest korzystny dla propozycji Apple, zwłaszcza jeśli zestawimy go z tym, co oferują desktopowe procesory Intela i AMD. Jednakże w porównaniach czystej wydajności M3 Max wypada bardzo dobrze, dlatego komputery z tą jednostką będą bardzo dobrym wyborem, jeśli tylko ktoś może sobie na nie pozwolić.

Źródło: Geekbench, Tom's Hardware