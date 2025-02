Apple MacBook Pro 14 i MacBook Pro 16 - nowa generacja notebooków z procesorami M3, M3 Pro i M3 Max

W trakcie ostatniej prezentacji firma Apple zaprezentowała nie tylko nowe chipy, ale także kolejną wersję swoich notebooków. Najnowsze komputery MacBook Pro 14 i MacBook Pro 16 mają niemal identyczny design, co poprzednia edycja sprzętu, choć dostępny będzie nowy wariant kolorystyczny. Największe różnice dotyczą wnętrza. Wykorzystane zostały bowiem chipy M3. Można liczyć także na ulepszony wyświetlacz. Cena pozostanie dla wielu osób zaporowa.

MacBook Pro 14 i MacBook Pro 16 w nowej wersji, to doskonale znany użytkownikom sprzętu Apple design. Komputery wykorzystują jednak najnowsze chipy M3, co znacząco zwiększa ich wydajność.

Jednostkę M3 wykorzystuje jedynie MacBook Pro 14. Chipy M3 Pro i M3 Max trafiły zarówno do mniejszego z dostępnych komputerów, jak i do MacBooka Pro 16. O zapewnienie odpowiedniej temperatury całego układu dba wentylator, co minimalizuje ryzyko wystąpienia zjawiska throttlingu. Apple przekonuje jednak, że w przypadku większości zastosowań pozostanie on wyłączony. MacBook Pro 14 z chipem M3 jest nawet 60% szybszy od 13-calowego MacBooka Pro bazującego na chipie M1. Warianty z jednostką M3 Pro oferują do 40% wyższą wydajność niż komputer z M1 Pro. Sprzęt z chipem M3 Max to z kolei nawet 2,5-krotnie wyższa wydajność w porównaniu urządzenia korzystającego z chipu M1 Max i nawet 11-krotnie wyższa niż w najlepszym MacBooku Pro z procesorem Intela. Ilość zunifikowanej pamięci zależy od wariantu chipu. W przypadku M3 sięga 24 GB, w M3 Pro do 36 GB, a w M3 Max do 128 GB.

Apple MacBook Pro 14 Apple MacBook Pro 16 Procesor Apple M3

Apple M3 Pro

Apple M3 Max Apple M3 Pro

Apple M3 Max Konfiguracje CPU M3: 8 rdzeni (4P/4E)

M3 Pro: 11 lub 12 rdzeni (5P/6E; 6P/6E)

M3 Max: 14 rdzeni (10P/4E) M3 Pro: 12 rdzeni (6P/6E)

M3 Max: 14 lub 16 rdzeni (10P/4E; 12P/4E) Liczba rdzeni GPU M3: 10 rdzeni

M3 Pro: 14 lub 18 rdzeni

M3 Max: 30 rdzeni M3 Pro: 18 rdzeni

M3 Max: 30 lub 40 rdzeni Pamięć od 8 GB do 96 GB

M3: 100 GB/s

M3 Pro: 150 GB/s

M3 Max: 300 GB/s od 18 GB do 128 GB

M3 Pro: 150 GB/s

M3 Max: 300 GB/s lub 400 GB/s Nośnik pamięci od 512 GB SSD do 8 TB SSD od 512 GB SSD do 8 TB SSD Ekran 14,2" 3024 x 1964

Liquid Retina XDR

Adaptacyjne odświeżanie do 120 Hz (ProMotion)

600 nitów SDR

1000 nitów HDR (szczytowo 1600) 16,2" 3456 x 2234

Liquid Retina XDR

Adaptacyjne odświeżanie do 120 Hz (ProMotion)

600 nitów SDR

1000 nitów HDR (szczytowo 1600) Złącza 2x Thunderbolt 4 (M3) lub

3x Thunderbolt 4 (M3 Pro i M3 Max)

1 x HDMI

1 x czytnik kart SDXC

1 x audiojack 3.5 mm

1 x MagSafe 3 3x Thunderbolt 4 (M3 Pro i M3 Max)

1 x HDMI

1 x czytnik kart SDXC

1 x audiojack 3.5 mm

1 x MagSafe 3 Łączność WiFi 6E (802.11ax)

Bluetooth 5.3 WiFi 6E (802.11ax)

Bluetooth 5.3 Kamera internetowa 1080p FaceTime 1080p FaceTime Wymiary 22,12 x 31,26 x 1,55 cm 24,81 x 35,57 x 1,68 cm Waga od 1,55 kg do 1,62 kg od 2,14 kg do 2,16 kg Cena od 8999 zł do 34899 zł od 13999 zł do 42199 zł

Komputery MacBook Pro wyposażone zostały w wyświetlacz Liquid Retina XDR o częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Oferuje on wyższą o 20% jasność niż w modelach poprzedniej generacji (600 nitów w SDR i szczytowo do 1600 nitów w HDR). Do dyspozycji użytkowników oddano także kamerę 1080p oraz sześć głośników, które mają zapewnić odpowiednią bazę dla odtwarzania treści multimedialnych. Apple chwali się czasem pracy na baterii nowych urządzeń. Ma on wynosić nawet 22 godziny. Uwagę zwraca także nowy wariant kolorystyczny, czyli gwiezdna czerń. Dzięki procesom zaawansowanej obróbki chemicznej, obudowę komputera pokrywa powłoka anodowa minimalizująca pozostawiane odciski palców.

MacBook Pro 14 i 16 posiadają obudowę wykonaną ze specjalnego stopu aluminium, który pochodzi w 100% z recyklingu. Z tego źródła pochodzą także wszystkie wykorzystane w magnesach pierwiastki ziem rzadkich, a także złoto i cyna użyte w lutach oraz powłokach na płytkach drukowanych. Zminimalizowano także obecność wielu szkodliwych substancji (w tym berylu czy rtęci). Opakowania są także wykonane z surowców pochodzących z recyklingu. Warto odnotować, że wraz z premierą nowego sprzętu, MacBook Pro 13 zostanie usunięty ze sprzedaży, co oznacza zniknięcie z oferty urządzeń z panelem Touch Bar. Ceny za nowe MacBooki zaczynają się w Polsce od 8999 zł (14-calowy wariant z chipem M3), a kończą na kwocie 42199 zł (16-calowy wariant z chipem M3 Max, 128 GB pamięci i nośnikiem SSD 8 TB).

Źródło: Apple