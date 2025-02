Apple iPhone 15 Pro i Pro Max - pierwsze testy z gry Resident Evil Village. Modyfikacja ustawień graficznych jak na PC

Jedna z pierwszych pełnoprawnych produkcji growych, które zostały zapowiedziane podczas premiery smartfonów z serii Apple iPhone 15 (dotyczy wariantów Pro i Pro Max), jest już możliwa do pobrania - mowa oczywiście o tytułowym Resident Evil Village. Koszt gry jest praktycznie taki sam, co w wersji pecetowej, natomiast obecnie do 20 listopada 2023 roku trwa promocja, dzięki której nabędziemy tytuł za 71 zł. Zanim zdecydujemy się jednak na zakup, warto zapoznać się z pierwszymi testami, które pomogą nam w podjęciu decyzji.

Resident Evil Village nareszcie oficjalnie zadebiutował na smartfonach Apple iPhone 15 Pro i Pro Max, a także iPadach wyposażonych w układy Apple M1 oraz M2. Pierwsze testy z wykorzystaniem nowego układu Apple A17 Pro trafiły już do internetu.

Od razu warto zaznaczyć, że jeśli chcemy uzyskać stałe 60 kl/s, to będziemy zmuszeni obniżyć nieco detale i zrezygnować z bardziej "zasobożernych" funkcji. Produkcja Resident Evil Village na smartfonach Apple oferuje nam szereg ustawień graficznych, które możemy dowolnie dostosować - zupełnie jak w przypadku pecetowej odsłony. Dzięki temu jesteśmy w stanie wybrać jakość tekstur lub zdecydować się na upscaling MetalFX, aby płynność rozgrywki była dla nas odpowiednia. W kwestii rozdzielczości możemy liczyć na trzy warianty: 1560 x 720, 2340 x 1080 lub 2796 x 1290 px. Z pierwszych testów wynika, że smartfon Apple iPhone 15 Pro Max jest w stanie wygenerować 60 FPS przy drugiej opcji, jeśli zdecydujemy się na średnią jakość oprawy graficznej. Natomiast bez problemu jesteśmy w stanie ustawić wszystkie opcje na najwyższe wartości i wtedy produkcja wygląda "zupełnie tak samo, jak wersja PC" - według jednego z pierwszych recenzentów.

W przypadku rozgrywki mobilnej mamy możliwość sterowania za pomocą wirtualnych przycisków i gałek analogowych, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z dodatkowego kontrolera. Przy pomocy portu USB typu C możemy nawet podłączyć smartfona do zewnętrznego monitora lub TV i cieszyć się grą na większym ekranie (choć w tym wypadku rozdzielczość jest ograniczona do 1560 x 720 px oraz 30 kl/s) - tak więc jest szansa, że przyszłościowo takie rozwiązania zastąpią nam w jakimś stopniu konsole. Podany tytuł jest tylko jednym z zapowiedzianych i przewiduje się, że następne (Resident Evil 4, Assassin's Creed Mirage) zadebiutują już niebawem - możliwe, że na wydarzeniu Scary Fast. Można również dodać, że jeśli liczymy na lepszą warstwę wizualną i wydajność przewidzianych gier, to będziemy mogli je osiągnąć za pomocą wspomnianych tabletów Apple iPad z układami Apple M1 i M2. Smartfonową rozgrywkę zobaczymy na materiałach wideo poniżej.

Źródło: Apple, YouTube @TechDroider Clips @Datura Plays