Android oficjalnie zmienia API graficzne na Vulkan. Co to oznacza dla użytkowników, a tym bardziej graczy?

Na targach GDC (Game Developers Conference) Google zaprezentowało istotne nowości dla systemu Android, który przejdzie znaczną zmianę, częściowo wynikającą z jego ewolucji. Android oficjalnie zmienia swoje główne, domyślne API graficzne z wysłużonego OpenGL ES na API Vulkan. Zmiana ta przyniesie nowe możliwości, szczególnie w kontekście wymagających mobilnych gier wideo, oferując wsparcie dla funkcji takich jak Ray Tracing.

Obsługa API Vulkan w systemie Android istnieje już od wersji 7.0 Nougat, wydanej w 2016 roku. Jednak dopiero z czasem, dzięki aktualizacjom systemu i zwiększonej współpracy z deweloperami, Vulkan zyskał szersze wsparcie oraz stał się bardziej powszechnie wykorzystywany w mobilnych grach i aplikacjach. Wprowadzenie go jako domyślnego głównego API graficznego dla systemu przyniesie szereg korzyści, które pozwolą programistom maksymalizować wydajność nowoczesnych procesorów mobilnych oraz umożliwią wykorzystanie zaawansowanych funkcji, takich jak Ray Tracing czy szersze wykorzystanie wielowątkowości, co przełoży się na realistyczne efekty wizualne w grach. Obiektywnie dobrym przykładem zastosowania możliwości API Vulkan jest Diablo Immortal, które wykorzystuje wspomniany Ray Tracing, wprowadzając również przyjemne dla oka efekty specjalne, takie jak ogniste eksplozje czy lodowe podmuchy, co znacząco poprawia oprawę graficzną gry.

Wprowadzono również Android Dynamic Performance Framework (ADPF), który umożliwia programistom dynamiczne dostosowywanie wydajności gry do urządzenia w czasie rzeczywistym, uwzględniając m.in. stan termiczny urządzenia. Zmiany te mają zapewnić dłuższe i bardziej stabilne sesje gry. ADPF został zaprojektowany do pracy z szeroką gamą urządzeń, m.in. dzięki współpracy z firmą MediaTek. Popularne silniki gier otrzymały również wbudowaną obsługę ADPF, umożliwiając prostą integrację z domyślnymi konfiguracjami. Deweloperzy systemu Android uruchomili również program pilotażowy, który upraszcza proces przenoszenia gier komputerowych na urządzenia mobilne. Program wspiera wszystkie etapy – od tworzenia gier na Androida, aż po ich publikację w Google Play. Dzięki temu w niedalekiej przyszłości na urządzeniach mobilnych pojawią się takie gry jak Disco Elysium.

Źródło: Android Developers Blog