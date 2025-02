Nawet 8 lat aktualizacji Androida? Qualcomm i Google stawiają krok w dobrą stronę. Nie wszyscy jednak na tym skorzystają

Decydujesz się na zakup smartfona, który ma świetne parametry, a do tego jest atrakcyjnie wyceniony. Całkiem szybko okazuje się jednak, że co prawda posiadasz dobre urządzenie, ale nie masz co liczyć na zbyt długie wsparcie ze strony producenta w zakresie aktualizacji systemu. Niestety taki obrót spraw zdarza się całkiem często - szczególnie w budżetowych i średnich półkach cenowych. Wkrótce sytuacja może się trochę zmienić z uwagi na współpracę, jaką nawiązały dwie firmy.

Współpraca, którą podjęły przedsiębiorstwa Qualcomm i Google, ma umożliwić producentom smartfonów zapewnienie użytkownikom do 8 lat wsparcia przez aktualizacje bezpieczeństwa i samego systemu Android.

Pierwszymi smartfonami, które załapią się na przedłużony okres wsparcia, będą modele z układem Snapdragon 8 Elite, które zadebiutują z Androidem 15. Qualcomm zobowiązał się, że zapewni producentom smartfonów odpowiednie możliwości, aby mogli oni wspierać swoje modele przez dłuższy czas: program obejmuje poprawki bezpieczeństwa i nowsze wersje Androida - pomogą w tym także dwie aktualizacje jądra (Android Common Kernel). Jednak to, czy dany smartfon faktycznie będzie aktualizowany przez omawiane 8 lat, zależy ostatecznie od decyzji i chęci samego producenta (choć Qualcomm poinformował, że niektórzy już zobowiązali się do utrzymywania wsparcia swoich urządzeń przez dłuższy okres).

Jeśli zastanawiamy się, czy smartfony ze starszymi chipami od Qulcomma też mogą liczyć na możliwość skorzystania z nowego programu, to odpowiedź brzmi: nie. Natomiast modele, które zadebiutują w 2025 roku i będą się opierały na nowych układach z serii Snapdragon 7 lub 8, zyskają taką sposobność (sam Qualcomm zaznacza: "Later this year, smartphones and mobile phones launching on new Snapdragon 8 and Snapdragon 7-series mobile platforms will also be eligible to receive the extended software support being offered by Qualcomm Technologies"). Z pełną wiadomością możemy zapoznać się POD TYM ADRESEM.

