Samsung Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra - nowa linia flagowców będzie aktualizowana przez 7 lat od premiery

Nowe smartfony Samsunga z serii Galaxy S24 nie rewolucjonizują rynku, ale jest kilka powodów, by się nimi zainteresować. Po pierwsze, ceny urządzeń są niższe względem serii S23. Po drugie, można liczyć pomniejsze ulepszenia, jak np. pojemniejsze baterie czy ekrany 1-120 Hz w każdym z modeli. No i po trzecie, Samsung zobowiązał się do wydłużenia cyklu życia tych urządzeń, co oznacza, że obok Google Pixeli będą to najdłużej wspierane smartfony na świecie.

Smartfony Samsunga z serii Galaxy S24 to aktualnie najdłużej wspierane urządzenia na rynku (obok Google Pixeli). Pytanie jednak, jak wielu użytkowników faktycznie wytrzyma z tym samym telefonem przez 7 lat?

Choć nie było to do końca pewne aż do wczorajszej premiery urządzeń, w komunikacie prasowym Samsung ostatecznie potwierdził wydłużone wsparcie dla modeli Galaxy S24. Oto treść komunikatu: "Samsung kontynuuje zobowiązanie firmy do wydłużenia cyklu życia produktu, oferując 7 generacji aktualizacji systemu operacyjnego i 7 lat aktualizacji zabezpieczeń, aby umożliwić użytkownikom niezawodne korzystanie ze zoptymalizowanej wydajności urządzeń Galaxy przez jeszcze dłuższy czas". To oznacza, że zaprezentowane wczoraj modele w przyszłości otrzymają nawet Androida 21.

Tak długie wsparcie to nie lada zachęta do zakupu - dobrze wiedzieć, że nowe urządzenie rzeczywiście nie stanie się przestarzałe dla producenta nawet za kilka lat. Pozostaje jednak jeszcze pytanie, jak wielu użytkowników faktycznie wytrzyma z tym samym telefonem tak długo? W końcu gdzieś w połowie cyklu życia może okazać się, że bateria niedomaga, a na rynku są dostępne lepsze, bardziej przełomowe urządzenia. Mimo wszystko jednak narzekanie na nową politykę Samsunga jest całkowicie nie na miejscu - to świetnie, że producent chce zadbać o klientów wiernych jednemu modelowi. Liczymy jednak, że przy okazji proces samodzielnej naprawy smartfona Galaxy z czasem stanie się łatwiejszy i bardziej powszechny.

Źródło: Samsung