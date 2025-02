Samsung Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra - nasze pierwsze wrażenia. Aż przyjemnie się patrzy na te smartfony!

Jesteśmy już po premierze smartfonów Samsunga z serii Galaxy S24. Popularny producent dosłownie przed chwilą ujawnił wygląd, specyfikację oraz możliwości wyczekiwanych flagowców, jednak my mieliśmy okazję zobaczyć te nowości na własne oczy. Nasza redakcja otrzymała zaproszenie do przedpremierowego zapoznania się z urządzeniami i nie pozostaje nam teraz nic innego, jak jedynie podzielić się pierwszymi wrażeniami.

Smartfony Samsung Galaxy S24 nie tylko prezentują się znacznie atrakcyjniej od poprzedników, ale także zapewniają nowe ekscytujące funkcje związane z AI. Prezentację niektórych z nich widzieliśmy na własne oczy.

Warto zacząć od tego, że Samsung nie zdecydował się na wielkie zmiany w designie, a więc nowe telefony wyglądają prawie tak samo jak te zeszłoroczne. Czy to jednak źle? Ależ skąd, są nawet ładniejsze! W podstawowych modelach S24 i S24+ można od razu dostrzec bardziej wypłaszczoną aluminiową ramkę w stylu ostatnich Apple iPhone'ów 15 (Pro) i symetryczne czarne obramowanie dookoła ekranów. Pozytywne wrażenie robią także szklane, lecz zupełnie matowe plecki wszystkich pokazanych modeli. Tym razem Samsung zrezygnował z błyszczących obudów, które tylko zbierały odciski palców, i za to należą się brawa. Całość będzie można teraz zdecydowanie łatwiej utrzymać w czystości.

Największą uwagą cieszył się rzecz jasna Samsung Galaxy S24 Ultra, który wyróżnia się całkowicie płaskim 6,8-calowym ekranem i tytanową ramką. Od razu jednak muszę uspokoić wszystkich tych, którzy obawiają się sporych gabarytów i problemów z użytkowaniem tego modelu. Otóż okazuje się, że smartfona trzyma się nawet przyjemniej od mniejszych modeli S24. Wszystko dzięki całkowicie zaoblonej ramce, wręcz dopasowanej do dłoni użytkownika. A jak tytan spisuje się na żywo? Cóż, to istotna sprawa - w końcu w przypadku iPhone'ów 15 Pro szybko okazało się, że takie obramowanie łatwo zbierają odciski palców i ulega przebarwieniom. Choć smartfonem mieliśmy okazję "bawić się" tylko przez kilka godzin, nie dostrzegliśmy niczego niepokojącego. Nawet jeśli urządzenie złapało jakieś drobne zabrudzenie, można było je usunąć jednym ruchem. Nie wiemy jednak, jak wygląda podatność tego elementu na zarysowania.

Skoro już wspominaliśmy o ostatnich iPhone'ach, na pewno kojarzycie jak działa w nich always-on-display - mamy de facto do czynienia z mocno przyciemnioną tapetą, a nie ruchomym zegarem z powiadomieniami. Jak się okazuje, Samsung postanowił wziąć przykład z Apple i wprowadza teraz ten sam tryb na swoich nowych smartfonach. Wygląda to bardzo efektownie, aczkolwiek z automatu powstaje pytanie, czy wybór tego ustawienia nie wpłynie negatywnie na czas działania urządzenia? No i pozostaje też kwestia, czy panel AMOLED nie będzie się sukcesywnie wypalał na wzór wybranej tapety...

Jakie są nowe Galaktyki, widać na załączonych zdjęciach. Może i ładne, może i wydajne, ale gdzie tu coś nowego? Na szczęście producent nie zapomniał o innowacjach. W tym przypadku mowa o licznych funkcjach AI, które trafiły na pokład wszystkich modeli Galaxy S24. Spora część z nich dotyczy poprawy materiałów wideo lub fotografii (niektóre z nich prezentują się naprawdę ekscytująco), ale je omówimy sobie w innym materiale - tutaj skupimy się na innych aspektach. Bardzo interesująco przedstawia się np. funkcja dotycząca transkrypcji rejestrowanej wiadomości głosowej, która może okazać się zbawienna np. dla studentów nagrywających wykłady. Jak to działa? Po nagraniu danej "głosówki" pojawia się opcja Transkrypcja, która nie tylko przekształci zebrane informacje w formę pisaną, ale również przygotowuje krótkie streszczenie wykładu w kilku krótki podpunktach. Co ważne, oprogramowanie rozpoznaje także osoby biorące udział w nagraniu, w związku z czym rozwiązanie mogłoby się również świetnie sprawdzić podczas nagrywania np. krótkich spektakli teatralnych.

Kolejna ciekawa funkcja związana z AI, którą chętnie nam zaprezentowano podczas pokazu nowych Galaktyk to opcja automatycznego tłumaczenia rozmów telefonicznych. Polega to na tym, że przed wykonaniem połączenia wybieramy język, którym posługuje się nasz przyszły rozmówca, a w trakcie konwersacji wypowiedziane przez nas kwestie po polsku zostaną wygłoszone przez generator mowy w obcej mowie. Teoretycznie to gamechanger, dla wielu osób wręcz zbawienna funkcja w różnych sytuacjach, jednak rzecz w tym, że tłumaczenie działa z małym opóźnieniem i prezentowana rozmowa ostatecznie nie przypominała płynnej wymiany zdań. Rodzi się zatem obawa, że zniecierpliwiony po drugiej stronie rozmówca rozłączy się podczas oczekiwania na wygenerowaną przez program odpowiedź. Nie ulega jednak wątpliwości, że to zdecydowanie krok we właściwym kierunku.

Nowe funkcje AI sięgają nie tylko tłumaczeń mowy i tekstu, ale także bardziej rozrywkowych aspektów, jak np. generowanie własnej tapety (niestety tylko przy pomocy danych podpowiedzi) czy sugestie dotyczące edycji zdjęć. Warto jeszcze wspomnieć, że wspomniana powyżej funkcja streszczania treści ma dotyczyć nie tylko "głosówek", ale również stron internetowych. Mowa tutaj o rozwiązaniu Asystent przeglądania. Na pewno nie raz zrezygnowaliście z czytania danego artykułu ze względu na nadmiar tekstu. Teraz nie musi być problem, bo za pomocą jednego kliknięcia AI podpowie nam, o czym tak naprawdę jest dany materiał. Na koniec jeszcze ważna informacja: wszystkie z powyższych funkcji AI nie wymagają internetu do działania (chyba że dotyczą stricte działań w internecie)! Konieczne może jednak okazać się logowanie do konta Google i/lub konta Samsung.

Samsung bardzo zachwala nowe funkcje AI, mówiąc nam, że mamy do czynienia z czymś na miarę nowej ery. Sam raczej nie użyłbym tak mocnych słów, bowiem nie wszystko wydaje się działać dokładnie tak, jak wyśnili to sobie inżynierowie. Mimo wszystko jednak nie można zaprzeczyć, że smartfony Samsung Galaxy S24 mają mnóstwo zintegrowanych rozwiązań AI, które w niektórych sytuacjach okażą się bardzo przydatne, a czasem nawet uratują z opresji. Nie możemy się zatem doczekać pełnych testów tych urządzeń, podczas których będziemy mogli dokładnie przyjrzeć się nowym funkcjom. No i wypadałoby także sprawdzić różnice między Exynosem 2400, a Snapdragonem 8 Gen 3, prawda? Bez obaw - już niebawem na łamach PurePC.pl wyjaśnimy wszystkie nurtujące Was (i nas!) zagadnienia.

Źródło: Samsung, PurePC