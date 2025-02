Premiera smartfonów Samsung Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra. Oto specyfikacja, wygląd i ceny nowych flagowców

W końcu się doczekaliśmy! Przecieki na temat smartfonów Samsunga z serii Galaxy S24 od dawna krążyły w sieci, jednak dziś już wszystko stało się jasne. Gigant z Korei Południowej zaprezentował swoją linię flagowców na 2024 rok. Zgodnie z przewidywaniami, składa się ona z trzech modeli: Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra. Na pierwszy rzut oka zmiany względem poprzedniej generacji są symboliczne, ale diabeł tkwi w szczegółach.

Jesteśmy już po premierze smartfonów Samsung Galaxy S24. Jak się okazuje, nowe modele są zauważalnie tańsze od poprzedników. Ponadto producent zachęca do zakupu ciekawą ofertą przedsprzedażową.

Zacznijmy od podstawowego wariantu S24. Model ten otrzymał 6,2-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X, który cechuje się adaptacyjnym odświeżaniem do 1 do 120 Hz. Na pokładzie znalazł się chip Exynos 2400 z grafiką Xclipse 940. Układ współpracuje z 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon wyróżnia się ponadto baterią 4000 mAh z obsługą ładowania 25 W i ładowania bezprzewodowego. Zestaw aparatów fotograficznych pozostał taki sam, jak w Galaxy S23. Większy model Galaxy S24+ to w zasadzie Galaxy S24 o większych gabarytach, aczkolwiek urządzenie to wyróżnia się kilkoma ulepszeniami. Zacznijmy od tego, że producent sięgnął po 6,7-calowy panel Dynamic AMOLED 2X 1-120 Hz o wysokiej rozdzielczości 3120 x 1440 px. Co więcej, model ten ma 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej już w standardzie. Na uwagę zasługuje również bateria 4900 mAh.

Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy S24+ Samsung Galaxy S24 Wyświetlacz 6,8", Dynamic AMOLED 2X, 3120 × 1440 px, 505 ppi,

1-120Hz, wsparcie dla S Pen 6,7", Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 px, 516 ppi,

1-120Hz 6,2", Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 px, 418 ppi,

1-120Hz Aparat szerokokątny 200 Mpx, 1/1,3", f/1,7, Super Quad Pixel AF, FOV 85°, OIS, Adaptive Pixel 50 Mpx, 1/1,56", f/1,8, Dual Pixel AF, FOV 85°, OIS, Adaptive Pixel 50 Mpx, 1/1,56", f/1,8, Dual Pixel AF, FOV 85°, OIS, Adaptive Pixel Aparat ultraszerokokątny 12 Mpx, 1/2,55", f/2,2, FOV 120° 12 Mpx, 1/2,55", f/2,2, FOV 120° 12 Mpx, 1/2,55", f/2,2, FOV 120° Teleobiektyw 3x 10 Mpx, 1/3,52", f/2,4, Dual Pixel AF, FOV 36°, OIS, zoom optyczny 3x 10 Mpx, 1/3,94", f/2,4, PDAF, FOV 36°, OIS, zoom optyczny 3x 10 Mpx, 1/3,94", f/2,4, PDAF, FOV 36°, OIS, zoom optyczny 3x Teleobiektyw 5x 50 Mpx, 1/2,51", f/3,4, Dual Pixel AF, OIS, FOV 22°, zoom optyczny 5x brak brak Aparat przedni 12 Mpx, 1/3,2", f/2,2, Dual Pixel AF, FOV 80° 12 Mpx, 1/3,2", f/2,2, Dual Pixel AF, FOV 80° 12 Mpx, 1/3,2", f/2,2, Dual Pixel AF, FOV 80° CPU Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 4 nm Exynos 2400, 4 nm Exynos 2400, 4 nm GPU Adreno 750 Xclipse 940 Xclipse 940 Pamięć RAM: 12 GB

Pamięć masowa: 256 GB, 512 GB, 1 TB

MicroSD: brak RAM: 12 GB

Pamięć masowa: 256 GB, 512 GB

MicroSD: brak RAM: 8 GB

Pamięć masowa: 128 GB, 256 GB

MicroSD: brak Akumulator 5000 mAh, ładowanie przewodowe 45 W, bezprzewodowe, zwrotne 4900 mAh, ładowanie przewodowe 25 W, bezprzewodowe, zwrotne 4000 mAh, ładowanie przewodowe 25 W, bezprzewodowe, zwrotne Wymiary 79 x 162,3 x 8,6 mm 75,9 x 158,5 x 7,7 mm 70,6 x 147 x 7,6 mm Masa 233 g 197 g 168 g Materiały tytanowa ramka, szkło Gorilla Glass Armor aluminiowa ramka, szkło Gorilla Glass Victus 2 aluminiowa ramka, szkło Gorilla Glass Victus 2 Kolory Standardowe: czarny, szary, żółty, fioletowy,

Ekskluzywne (tylko online): zielony, pomarańczowy, błękitny Standardowe: czarny (inny odcień niż w Ultra), szary, żółty, fioletowy,

Ekskluzywne (tylko online): zielony, pomarańczowy, błękitny Standardowe: czarny (inny odcień niż w Ultra), szary, żółty, fioletowy,

Ekskluzywne (tylko online): zielony, pomarańczowy, błękitny Cena 12+256 GB - 6599 zł

12+512 GB - 7199 zł

12 GB+1 TB - 8249 zł 12+256 GB - 5199 zł

12+512 GB - 5799 zł 8+128 GB - 4099 zł

8+256 GB - 4399 zł

Największe wrażenie robi rzecz jasna Samsung Galaxy S24 Ultra z 6,8-calowym, tyn razem zupełnie płaskim ekranem Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 3120 x 1440 px. Smartfon ten jako jedyny z całej serii posiada układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Nowością jest nowy teleobiektyw 5x, który jednak ma większą rozdzielczość i większy sensor od teleobiektywu 10x znanego z Galaxy S23 Ultra. Warto zwrócić jeszcze uwagę na obudowę wykonaną z tytanu. Przejdźmy teraz do cen:



Samsung Galaxy S24 8+128 GB - 4099 zł

Samsung Galaxy S24 8+256 GB - 4399 zł

Samsung Galaxy S24+ 12+256 GB - 5199 zł

Samsung Galaxy S24+ 12+512 GB - 5799 zł

Samsung Galaxy S24 Ultra 12+256 GB - 6599 zł

Samsung Galaxy S24 Ultra 12+512 GB - 7199 zł

Samsung Galaxy S24 Ultra 12 GB+1 TB - 8249 zł

Wszystkie smartfony będą dostępne w następujących wariantach kolorystycznych: czarny, szary, żółty i fioletowy. Dodatkowo tylko online będzie można zamówić wersję zieloną, pomarańczową lub błękitną. Od teraz, czyli od 17 stycznia od godz. 19:00 do 30 stycznia do godz. 23:59 trwa oferta przedsprzedażowa, w ramach której każdy wyższy wariant pamięciowy można zakupić w cenie niżej pozycjonowanej wersji (czyli np. S24 8/256 za 4099 zł, S24 Ultra 12/1TB za 7199 zł, itd.). Warto dodać, że promocja łączy się z programem Odkup, gdzie dodatkowo można liczyć na 300 zł zwrotu dla Galaxy S24 i 500 zł w przypadku S24+ i S24 Ultra. W przypadku braku zainteresowania tym programem możliwy jest także zwrot na kartę Visa o wysokości 400 zł. Ponadto najbardziej niecierpliwych klienci, którzy zakupią telefon do 23 stycznia otrzymają w prezencie słuchawki Galaxy Buds2 w kolorze grafitowym (rejestracja przez Samsung Members).

Źródło: Samsung, PurePC