Test smartfona Samsung Galaxy S23 FE - nie taki Exynos straszny, jak go malują! Jest szansa na powtórzenie sukcesu poprzedników

Nie jest tajemnicą, że dzisiejsze flagowce dla wielu osób są zwyczajnie za drogie i zbyt mało opłacalne. Nie brakuje jednak użytkowników, którzy nie zadowolą się zwykłym średniakiem i szukają dla siebie dobrego urządzenia w najważniejszych aspektach, aczkolwiek nieprzesadnie drogiego. Wydaje się, że właśnie z myślą o takich klientach Samsung wydał niezwykle cenione modele Galaxy S20 FE i Galaxy S21 FE. Ten pierwszy ma dziś opinię jednego z ciekawszych modeli ostatnich lat, a to za sprawą czołowej specyfikacji i kilku drobnych oszczędności, dzięki którym urządzenie było dostępne w atrakcyjnej cenie. Podobnie wygląda sprawa z drugim z wymienionych smartfonów, choć tutaj już o tak wielkim sukcesie raczej nie ma mowy. Nic dziwnego zatem, że wielu z niecierpliwością czekało na kolejny flagowy model Galaxy z dopiskiem FE. Pytanie tylko, czy było warto?

Autor: Piotr Piwowarczyk

Samsung Galaxy S23 FE to smartfon, o którym sporo mówiło się już wiele miesięcy temu. W końcu model S22 FE nie ujrzał światła dziennego, a jak wiemy, zapotrzebowanie na opłacalne flagowce wcale nie maleje. Niestety, gdy tylko do sieci wypłynęła informacja, że urządzenie zostanie oparte na niesławnym Exynosie 2200, wielu postawiło na nim krzyżyk. Nie pomogły także pierwsze rendery, które jasno wskazywały, że producent zamierza skorzystać z obudowy średniopółkowego Galaxy A54 5G. Cóż, zgodnie z oczekiwaniami niedawna premiera omawianego S23 FE nie wzbudziła zbyt wielu emocji. Co więcej, smartfon ten do rodzimych sklepów zawitał dopiero przed chwilą, ponad dwa miesiące po oficjalnym debiucie w USA. Bez zbędnego przedłużania, sprawdźmy zatem ostateczną specyfikację tego bądź co bądź dosyć intrygującego modelu.

Samsung Galaxy S23 FE to smartfon, co do którego można mieć mieszane uczucia. Pod wieloma względami jest to urządzenie z wysokiej półki, jednak wątpliwości budzi tu przede wszystkim procesor Exynos 2200.

Samsung Galaxy S23 FE w amerykańskiej wersji posiada chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, natomiast w naszych sklepach znajduje się jedynie wariant z układem Exynos 2200. I to właśnie taki model trafił w nasze ręce (kolor grafitowy). Za wyświetlanie grafiki odpowiada w nim jednostka Xclipse 920, a użytkownik ma do dyspozycji 8 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Jeśli chodzi o ekran, producent zastosował tu 6,4-calowy panel AMOLED 120 Hz z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Zdjęcia można zrobić za pomocą potrójnego aparatu 50 + 8 + 12 MP lub przedniej kamerki 10 MP. Ponadto na pokładzie znalazła się bateria 4500 mAh z obsługą ładowania bezprzewodowego, a całość została zamknięta w szklano-aluminiowej obudowie z certyfikatem IP68. Cena? Niestety, wydaje się, że jest nieco zbyt wysoka, bowiem urządzenie w testowanej przez nas wersji 128 GB kosztuje 3199 zł. Wariant z 256 GB pamięci został natomiast wyceniony na 3449 zł.

Samsung Galaxy S23 FE Samsung Galaxy S23 Xiaomi 13T Pro Procesor Samsung Exynos 2200 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy MediaTek Dimensity 9200+ Procesor graficzny Xclipse 920 Adreno 740 Immortalis-G715 MC11 System Android 14 Android 13 Android 13 Pamięć RAM 8 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X Pamięć na dane 128 GB / 256 GB UFS 3.1 128 GB UFS 3.1 / 256 lub 512 GB UFS 4.0 256 GB / 512 GB UFS 4.0 Obsługa kart SD nie nie nie DualSIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM Łączność 5G, WiFi 6E, BT 5.3, NFC, USB-C 3.2 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC, USB-C 3.2 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC, USB-C 2.0 Ekran 6,4", AMOLED, 2340 x 1080 px, 120 Hz 6,1", AMOLED, 2340 x 1080 px, 120 Hz 6,67", AMOLED, 2712 x 1220 px, 120 Hz Kamera tylna 50 + 8 + 12 MP 50 + 10 + 12 MP 50 + 50 + 12 MP Kamera przednia 10 MP 12 MP 20 MP Klasa odporności IP68 IP68 IP68 Akumulator 4500 mAh, 25 W + Qi 3900 mAh, 25 W + Qi 5000 mAh, 120 W Wymiary i waga 158 x 76,5 x 8,2 mm, 209 g 146 x 71 x 7,6 mm, 168 g 162 x 75,7 x 8,5 mm, 200 g Premierowa cena 8 + 128 GB - 3199 zł 8 + 128 GB - od ok. 3049 zł 12 + 512 GB - od ok. 2759 zł

Większość z Was pewnie zgodzi się z tezą, że Samsung Galaxy S23 FE to smartfon, co do którego można mieć mieszane uczucia. Niby producent zadbał o wykonanie premium czy dobry zestaw aparatów, ale wiele osób zwróciło już uwagę na niezbyt flagowy design urządzenia (uwzględniający szerokie ramki dookoła ekranu) czy okryty złą sławą procesor, który w połączeniu z ogniwem 4500 mAh nie zwiastuje bardzo długiego czasu pracy z dala od ładowarki. No, ale dość już gadania. Na kolejnych stronach wyjaśnimy sobie niniejsze urządzenie krok po kroku. Czas rozwiać wszelkie wątpliwości!