Fairphone 3 - na tak długie wsparcie producenta nie może liczyć żaden smartfon z Androidem, nawet Google Pixel

Obecnie decydując się na zakup flagowego smartfona z Androidem, możemy liczyć na 4 lata aktualizacji oprogramowania. Jeśli natomiast skłonimy się ku urządzeniom ze średniej półki, sytuacja może wyglądać już dużo gorzej. Czasami smartfony porzucane są przez producentów zaraz po ich wypuszczeniu na rynek. Całkowicie odmienną politykę prowadzi firma Fairphone. Ich trzeci smartfon wydany w 2019 roku otrzymał właśnie Androida 13, jednak nie to jest zaskakujące.

Fairphone 3 po niemal czterech latach od premiery otrzymuje kolejną wersję systemu - Androida w wersji 13. Firma przedłużyła jego wsparcie o kolejne lata, co w świecie urządzeń z zielonym robotem jest sporym wyczynem.

"Apple w świecie Androida" - tak moglibyśmy określić firmę Fairphone. Zapewne część z nas od razu pomyśli, że jest to określenie bardzo na wyrost. Jednak jak wiemy, wśród smartfonów, które otrzymują długie życie dzięki aktualizacjom, to właśnie iPhone'y wiodą prym. Urządzenia z Androidem... cóż, ich żywot nie zawsze jest taki kolorowy. Fairphone jest na tym polu prawdziwym wyjątkiem i to co najmniej z dwóch powodów: okresu wsparcia oraz swoich wysiłków, jakie musi podjąć w tym zakresie. Fairphone 3 do sprzedaży trafił w 2019 roku i miał zapewnione wsparcie do 2024 roku. Jednak wraz z otrzymaniem Androida 13 producent ogłosił, że smartfon będzie wspierany dwa lata dłużej, czyli do 2026 roku. 7 lat aktualizacji nie jest częstym widokiem na rynku smartfonów. Firma robi jednak dużo więcej.

We aim to support Fairphone 3 for at least 5 years after launch , providing software updates until the end of August 2024. But since longevity is one of our core values, we aim for 2 extra years of support, taking us to 2026! — Fairphone (@Fairphone) July 10, 2023

Ciekawą informacją jest fakt, że często wsparcie dla smartfonów kończy się w momencie porzucenia wsparcia dla procesora przez jego twórców. Fairphone 3 posiada jednostkę od Qualcomma - Snapdragon 632. Model ten wspierany był tylko do Androida 11. W procesie aktualizacji Google wydaje nową wersję systemu, do której następnie producent procesora stosuje odpowiednie poprawki, aby zapewnić działanie swojego produktu. Taka kompilacja trafia do producenta smartfona, który musi zapewnić dalsze działanie dla innych podzespołów w swoim urządzeniu. Tak więc aktualizacja Fairphone'a 3 do Androida 13 oznaczała, że firma musiała od zera robić wszystko sama, co jest istnym ewenementem. Żaden producent nie posuwa się do takich działań. Trzeba wspomnieć, że Fairphone udostępnia swoje aktualizacje nieregularnie, jednak wysiłek, na jaki zdobywają się pracownicy, jest godny uznania. Daje to nam też większy wgląd w to, jak mógłby wyglądać rynek smartfonów, gdyby każdy producent postępował w ten sam sposób.

