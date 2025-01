Fairphone 5 - oto pierwsze rendery nadchodzącego modularnego smartfona, którego możesz naprawić samodzielnie

Fairphone to jedna z niewielu firm, która stara się tworzyć łatwo "naprawialne" urządzenia i to nie tylko przez wzgląd na środowisko, ale tak jak wskazuje nazwa przedsiębiorstwa, aby być "fair" wobec konsumentów. Ostatni smartfon oznaczony numerem 4 zadebiutował pod koniec 2021 roku, więc premiera następnego modelu jest tuż przed nami. W sieci pojawiły się już oficjalne rendery Fairphone'a 5, z których wynika, że wygląd pozostanie niemal ten sam co w "czwórce".

Dla tych, którzy jeszcze słabo kojarzą firmę Fairphone: powstała ona w Holandii w 2013 roku i jej głównym celem było tworzenie modularnych urządzeń, łatwych do samodzielnej naprawy dzięki nieskomplikowanej wymianie podzespołów. Mimo że jest ona obecna na rynku raptem 10 lat, to już znalazła swoje oddane grono odbiorców i to nie tylko ze względu na swoją politykę. Nabywcy mogą liczyć na długie wsparcie (Fairphone 2 otrzymał swój ostatni update w tym roku (!), a zadebiutował pod koniec 2015 roku) przez producenta, który zapewnia 4 lata aktualizacji dla nowych smartfonów - jednak zazwyczaj okazuje się ono dużo dłuższe. Wracając jednak do omawianego piątego modelu - swoim wyglądem będzie ona bardzo przypominał poprzednika, a tak naprawdę różnice są bardzo kosmetyczne. Największa zmiana dotknęła bowiem przedni aparat, który teraz przyjął formę oczka w ekranie, zamiast znanego z "czwórki" notcha.

Poszczególne elementy takie jak wyspa aparatów, pozostały praktycznie niezmienione, więc można oczekiwać, że niektóre zamienne części z poprzedniego modelu, będą w stanie współpracować również w przyszłym produkcie (chociaż nie mówimy tu stricte o aparatach). Rzecz jasna zmiany, które zajdą, będą się w głównej mierze odnosić do wnętrza urządzenia, jednak na ten moment nie wiadomo zbyt wiele. Na renderach można zauważyć przeniesienie slotu na karty SIM i microSD trochę wyżej oraz trochę mniejszy "podbródek", przez co sprzęt prezentuje się trochę lepiej. Smartfon będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych, z których jedna będzie nawiązywać do całkiem udanego pierwszego Nothing Phone'a ze względu na przezroczystą obudowę z tyłu. Data premiery niestety nie jest znana na ten moment, więc na specyfikację i resztę informacji przyjdzie jeszcze chwilę poczekać. Dodać można, że Fairphone 4 jest dostępny w polskich sklepach z elektroniką, więc można oczekiwać, że przyszła edycja także podzieli ten los.

