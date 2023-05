Fairbuds XL - modularne słuchawki nauszne z ANC oraz obsługą kodeka aptX HD, które łatwo naprawisz samodzielnie

Z pewnością większość z nas słyszała o holenderskiej firmie Fairphone, która znana jest ze swoich łatwo naprawialnych smartfonów o tej samej nazwie. Jej celem jest tworzenie elektroniki, która będzie miała jak najmniejszy wpływ na naszą planetę. Najnowszy produkt, jakim są tytułowe słuchawki Fairbuds XL, kontynuuje tę ideę. Wykonane są one z materiałów pochodzących z recyklingu, a w przypadku awarii któregoś z komponentów, bez problemu wymienimy go własnymi rękami.

Fairbuds XL są nowością w ofercie producenta Fairphone. Te nauszne słuchawki są zaprojektowane w taki sposób, aby można było je łatwo naprawić, a przy tym nie odstają pod względem swojej specyfikacji.

Przecieki dotyczące omawianych słuchawek docierały do nas już od dłuższego czasu. Większość z nich się potwierdziła, a sprzęt właśnie trafił do sprzedaży. Sam ich wygląd jest dość stonowany, choć od początku przywodzi na myśl materiały z recyklingu (być może to tylko subiektywne odczucie). Producentowi bardzo zależy na tym, aby jego produkty nie odbijały się później negatywnym echem na środowisku. Co ciekawe, nawet zastosowana elektronika w słuchawkach, pochodzi właśnie z recyklingu. Jednak ich najważniejszą cechą jest ich modularność lub mówiąc inaczej - możliwości naprawy. Ze względu na swoją konstrukcję możemy w nich wymienić praktycznie każdy element: od akumulatora po nauszniki. Wyjątkiem będzie tu elektronika, na którą jednak otrzymujemy dwa lata gwarancji. Do wymiany potrzebny będzie tylko śrubokręt i części, których cen na ten moment nie podano (choć niektóre serwisy podają przedział od 15 do 20 euro za pojedynczą część).

Sercem słuchawek są 40 mm dynamiczne przetworniki, których pasmo przenoszenia zawiera się w przedziale od 20 Hz - 20 kHz, zapewniające impedancję wynoszącą 32 Ω. Na pokładzie znalazło się także wsparcie dla aktywnej redukcji szumów (ANC), która wspomagana jest przez sześć mikrofonów. Sprzęt spełnia normę IP54, więc lekkie zachlapania nie powinny być niebezpieczne, ale wyjście z nim w deszczu już tak. Wymienialne ogniwo o pojemności 800 mAh ma zapewnić pracę przez maksymalnie 30 godzin (26 h z włączonym ANC). FairBuds XL wyposażono w moduł Bluetooth 5.1 oraz wsparcie dla kodeków audio Qualcomm aptX HD, a także SBC i AAC. Możemy ich używać również przewodowo za pomocą przewodu USB typu C, ponieważ nie spotkamy się ze złączem Jack 3,5 mm. Dostępne kolory są dwa: czarny i zielony. Obecna cena wynosi 249 euro (~1125 zł) plus koszty przesyłki (około 8 euro). Decydując się na zakup, powinniśmy udać się na oficjalną stronę producenta Fairphone.

