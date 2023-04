Audeze MM-100 - ten model planarno-magnetycznych słuchawek dla melomanów będzie jedną z najtańszych propozycji producenta

Z pewnością każdy meloman kojarzy markę Audeze. To amerykańska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji wysokiej klasy słuchawek planarnych. Jak można się spodziewać, produkty te plasują się na naprawdę wysokim pułapie cenowym. Tym razem jednak producent, współpracując z 17-krotnym zdobywcą nagrody Grammy, Manny Marroquinem, stworzył słuchawki, które z uwagi na swoją cenę mają trafić do szerszego grona odbiorców.

Audeze MM-100 to najnowsze słuchawki planarne w ofercie przodującego producenta sprzętów audio klasy premium. Firma stara się jednak trafić do nowych klientów, więc produkt został wyceniony dużo taniej niż pozostałe.

Charakterystyczną cechą tego modelu słuchawek Audeze jest to, że posiadają ogromne wręcz 90 mm planarno-magnetyczne przetworniki, które wyróżnia niska impedancja wynosząca 18 Ω (znacznie ułatwia to wysterowanie). Przetworniki te znane również jako ortodynamiczne, wykorzystują ultra-cienką membranę (w tym przypadku Uniforce) umieszczoną pomiędzy dwoma magnesami Fluxor. Ich zaletą oprócz impedancji jest spójność fazowa, niskie zniekształcenia oraz wysoka rozdzielczość tonalna. Dodatkowo wyposażone zostały w unowocześnione falowody Fazor. Konstrukcja oparta jest na bardzo udanym (i dużo droższym - 1699 dolarów) modelu MM-500, więc design jest tu niemal identyczny.

Audeze MM-100 Typ Przewodowe, otwarte, wokółuszne Typ przetwornika Planarno-magnetyczny Rozmiar przetwornika 90 mm Typ membrany Uniforce Struktura magnetyczna Układ magnesów Fluxor Typ magnesu Neodymowy N540 Zarządzanie fazami Falowody Fazor Nauszniki Skóra syntetyczna, żel Pasmo przenoszenia 10 Hz - 50 kHz THD <0,1% (@ 1 kHz, 1 mW) Impedancja 18 Ω Czułość 98 dB/mW Maksymalne SPL >120 dB Waga 385 g Cena 399 dolarów (~1700 zł)

Nauszniki pokryte są syntetyczną skórę, z kolei za ich wypełnienie służy żel. Same słuchawki powinny być całkiem wytrzymałe z uwagi na pałąk, który wykonany został ze stali sprężynowej. Konstrukcja pozwala na złożenie ich na płasko, więc z transportem czy też przechowywaniem nie powinno być większego problemu. Do dyspozycji mamy także odpinany przewód audio. Mimo użycia wysokiej klasy materiałów (magnez i aluminium) waga słuchawek wynosi tylko 385 g. W przypadku gdy zechcemy zakupić model MM-100, dostępny on będzie już w maju w cenie 399 dolarów, a więc około 1700 zł. Porównując tę propozycję do pozostałej oferty, a także innych słuchawek w tej klasie, wyraźnie można zauważyć, że kwota wcale nie jest tak wygórowana, jak mogłoby się nam wydawać.

