Logitech Zone Learn - producent zaprezentował nowe zestawy słuchawkowe stworzone do wideokonferencji i nauki

Pomimo że czasy pandemii są już po części za nami, to zmieniły sporo w trybie naszego życia, szczególnie jeśli chodzi o zdalną pracę i naukę. Logitech stworzył zestawy słuchawkowe, które mają być specjalnie dostosowane do tych zadań. Zamiast skupiać się stricte na brzmieniu muzyki, zestawy będą oferowały lepszą czystość słyszanego głosu. Producent zapewnia, że oprócz tego mają być one na tyle komfortowe, żeby móc korzystać z nich przez wiele godzin.

Logitech Zone Learn to nowe zestawy słuchawkowe zaprojektowane w szczególności do zdalnej edukacji. Mają być szczególnie pomocne uczniom przy wielogodzinnej nauce z uwagi na ich specyfikację i konstrukcję.

Logitech chwali się, że projektując te zestawy słuchawkowe, ściśle współpracował z nauczycielami i uczniami. Ich konstrukcja jest lekka, aby nie wywoływać dyskomfortu przy dłuższym użytkowaniu, a na górze dodatkowo znajduje się miękki materiał. Podobnie jak w większości tego typu peryferii mamy do czynienia z regulowanymi ramionami. Wcześniej wspomniana funkcja pozwalająca na lepsze brzmienie głosu, opiera się na dostrojonych sterownikach audio. Sam zestaw posiada również certyfikat WWCB (Works with Chromebook), który odpowiada za dobrą współpracę z Chromebookami. W sprzedaży dostępne będą dwie wersje: douszne, które mają zapewnić lepszą izolację od otoczenia oraz nauszne pozwalające słyszeć co się dzieje wokoło. Znajdziemy tu także zintegrowany mikrofon, który można regulować w zakresie 120 stopni.

Co dość interesujące, pomimo swojej wydawałoby się lekkiej konstrukcji Zone Learn spełniają wojskowy standard wytrzymałości MIL-STD-810G. Zestaw słuchawkowy możemy połączyć z innymi urządzeniami za pomocą przewodu Jack 3,5 mm, USB-A lub USB-C. Tak jak inne firmy, również Logitech zdecydował przysłużyć się trochę środowisku, dlatego nowe peryferia są całkowicie wolne od PVC, LZO oraz farb. Śladem ostatniego kontrolera od Xboxa w wersji Remix, również tutaj spotkamy się z częściowym (22%) wykonaniem zestawów z recyklingowanego plastiku. Produkt ma kosztować 49,95 euro, jednak polskiej ceny na ten moment nie podano, tak samo jak daty dostępności. Na oficjalnej stronie widnieje "Coming Soon", więc lada moment możemy spodziewać się wejścia do oficjalnej sprzedaży.

Źródło: Logitech