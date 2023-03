Jabra Elite 4 - względnie niedrogie, bezprzewodowe słuchawki TWS z obsługą kodeka aptX oraz ANC na pokładzie

Działająca od przeszło 140 lat duńska firma Jabra specjalizuje się w produkowaniu sprzętów audio, które są cenione z uwagi na swoją jakość oraz przyzwoite ceny. Do rodziny TrueWireless Elite wprowadzony został właśnie model Elite 4. Pchełki te wyróżniają się niewygórowaną ceną, technologią ANC oraz całkiem dobrym czasem pracy na baterii. Dodatkowo mamy tu do czynienia z normą IP55 oraz możliwością połączenia kilku urządzeń naraz.

Jabra wprowadziła właśnie do sprzedaży nowe słuchawki bezprzewodowe Elite 4. Charakteryzują się one długim czasem pracy na baterii, ANC oraz całkiem rozsądną ceną.

Słuchawki pod względem specyfikacji są dość podobne do swojego poprzednika (Jabra Elite 3). Tak jak w nim, w obecnym modelu mamy do czynienia z 6 mm głośnikami oraz 4 mikrofonami, które powinny zapewnić nie tylko lepszą jakość rozmów, ale również ANC. Z kolei wersji 4 z dopiskiem Active, różni je stopień ochrony IP. Zamiast IP57, Elite 4 spełniają normę IP55, a więc słuchawki są pyłoszczelne oraz częściowo odporne na wodę. Kwestia łączności z innymi urządzeniami jest bardzo ułatwiona z uwagi na funkcje Fast Pair oraz Swift Pair. Dodatkowo nowe pchełki wspierają Bluetooth Multipoint, więc możemy połączyć kilka urządzeń naraz i wygodnie przełączać się pomiędzy nimi. Dzięki aplikacji Jabra Sound+ mamy możliwość bardziej spersonalizować słuchawki pod siebie.

Jabra Elite 4 Aktywna Redukcja Hałasu (ANC) Tak Rodzaj mikrofonu 4 x MEMS Pasmo przenoszenia mikrofonu 100 - 8000 Hz Pasmo przenoszenia głośnika (tryb muzyki) 20 - 20 000 Hz Pasmo przenoszenia głośnika (tryb rozmowy) 100 - 8000 Hz Obsługiwane kodeki dźwięku Qualcomm aptX, SBC Rozmiar głośnika 6 mm Całkowity czas odtwarzania muzyki

(słuchawki douszne i futerał ładujący) Do 28 godzin bez ANC

Do 22 godzin z ANC Czas odtwarzania muzyki Do 7 godzin bez ANC

Do 5,5 godziny z ANC Czas ładowania 3,5 godziny

10 minut ładowania - 1 godzina słuchania Łączność Bluetooth Wersja 5.2, zasięg do 10 metrów

Maksymalnie 6 sparowanych urządzeń

Profile: A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.8, HSP v1.2 Wymiary Słuchawka - 20,1 x 27,2 x 20,8 mm

Etui - 64,15 x 28,47 x 34,6 mm Waga Słuchawka - 4,6 g

Etui - 33,4 g Stopień ochrony IP IP55 Dostępne kolory Jasnobeżowy, liliowy, ciemnoszary, granatowy Cena 469 zł

Zastosowany akumulator pozwala na słuchanie muzyki przez 22 godziny z włączonym ANC oraz za wykorzystaniem etui ładującego (do 28 godzin bez ANC). Jeśli zaś chodzi o czas pracy na jednym ładowaniu, to waha się on od 5,5 do 7 godzin, również w zależności od tego czy korzystamy z aktywnej redukcji szumów. Samo ładowanie jest dość szybkie, bowiem po wsadzeniu na 10 minut słuchawek do etui, uzyskamy dla nich dodatkową godzinę działania. Obsługiwane kodeki to aptX oraz standardowy SBC, co powinno być wystarczające dla większości użytkowników. Proponowana początkowa cena wynosi 469 zł. W przypadku chęci nabycia Jabra Elite 4 możemy skorzystać z oficjalnej strony producenta. Do wyboru mamy cztery kolory: jasnobeżowy, liliowy, ciemnoszary oraz granatowy.

Źródło: Jabra