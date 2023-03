Creative Outlier Free i Outlier Free Pro - słuchawki z przewodnictwem kostnym i wbudowaną pamięcią na muzykę

Marka Creative znana jest z przeróżnych urządzeń audio, w tym ze słuchawek. Jednak tym razem proponuje użytkownikom coś wyjątkowego. Mowa o słuchawkach z przewodnictwem kostnym, nieblokujących dźwięków z zewnątrz, a więc będących jakąś tam alternatywą dla techniki HearTrough, znanej z klasycznych słuchawek nausznych czy dousznych. Konstrukcja zakończona jest kopułkami, które spoczywają nie w małżowinie, a tuż przed nią na kościach czaszki i używają ich jako systemu rezonatorów przewodzącego dźwięk.

Creative przedstawia Outlier Free i Outlier Free Pro - dwa modele słuchawek pracujące na bazie przewodnictwa kostnego. Ten drugi ma nawet wbudowaną pamięć, stąd muzyki możemy słuchać nawet pod wodą.

Słuchawki z przewodnictwem kostnym to jednak żadna nowość, sprawdźmy więc raczej, co dokładnie będą w stanie zaoferować nam modele Creative Outlier Free i Creative Outlier Free Pro. Zacznijmy może od tego, że obie pary słuchawek oferują łączność Bluetooth w wersji 5.3 oraz łączność Multipoint dzięki której będziemy w stanie sparować ze słuchawkami dwa urządzenia w tym samym czasie. Oba modele na jednym ładowaniu akumulatora mają wytrzymywać do 10 godzin pracy, zaś wspomniane ładowanie odbywa się przy pomocy magnetycznej pastylki zakończonej przewodem z wtykiem USB-A.

Kolejne wspólne cechy urządzeń to pasmo przenoszenia od 20 do 20 000 Hz, obsługa kodeka SBC, obecność trybu niskiego opóźniania czy obsługa asystentów głosowych Google i Siri. A teraz pora na zasadnicze różnice. I tak model z dopiskiem Pro charakteryzuje się obecnością wbudowanej pamięci o pojemności 8 GB. Dzięki temu można słuchać muzyki wprost ze słuchawek np. podczas pływania (odtwarzane pliki to MP3, FLAC, WAV oraz APE). Sprzyja temu także klasa wodoszczelności IPX8 (dla modelu bez dopisku Pro jest to IPX5). Oba modele różnią się także kolorem (ciemnoszaroniebieski dla Outlier Free i ciemnoniebieski dla Outlier Free Pro) oraz oczywiście ceną, która wynosi odpowiednio 685 oraz 856 zł.

Źródło: Creative