Spotify wkrótce zaoferuje nie tylko lepszą jakość muzyki. Twórcy chcą też dodać funkcje AI i opcje... kupna biletów na koncerty

Spotify nadal pozostaje jednym z najpopularniejszych serwisów do strumieniowania muzyki, jednak osoby mające jakieś pojęcie w tematach technicznych mogą mieć do niego mnóstwo zastrzeżeń. Jak się okazuje, po dziś dzień twórcy nie wprowadzili planu, który umożliwiałby słuchanie ulubionych piosenek w jakości wyższej niż tylko na poziomie 320 kb/s. Wydaje się jednak, że prace nad droższą formą subskrypcji idą pełną parą i obejmują nie tylko lepszą jakość dźwięku.

Wiele wskazuje na to, że włodarze Spotify mają teraz sporo pracy natury stricte prawnej i biznesowej, jednak do końca bieżącego roku nowy plan powinien ujrzeć światło dzienne.

Bloomberg informuje, że jeszcze w tym roku Spotify zaoferuje swoim użytkownikom nowy pakiet subskrypcji o nazwie "Music Pro". Pakiet ten ma kosztować 6 dolarów miesięcznie, choć oczywiście można się spodziewać, że cena zostanie dopasowana dla każdego rynku. W zamian można będzie otrzymać znacznie lepszą jakość muzyki, ale to nie wszystko. Rzekomo można oczekiwać dodatkowych funkcji opartych na sztucznej inteligencji, które pozwolą miksować utwory różnych artystów. Nie wiadomo tylko czy chodzi tutaj o możliwość samodzielnego dostosowania brzmienia czy też tworzenia własnych miksów z kilku wybranych utworów.

Co więcej, Spotify bada również różne możliwości sprzedaży biletów na koncerty za pośrednictwem swojej platformy. Nowy pakiet mógłby więc zapewnić dostęp do przedsprzedaży i miejsc premium na wybrane wydarzenie. Jak można się domyślić, ta nowość nie będzie możliwa bez uzgodnienia wszystkich szczegółów z organizatorami wielkich wydarzeń oraz wytwórniami. Wiele wskazuje więc na to, że włodarze mają teraz sporo pracy natury stricte prawnej i biznesowej, jednak mamy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i Spotify w końcu zaoferuje oczekiwany plan.