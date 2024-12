Jak ustawić ulubiony utwór ze Spotify jako alarm w telefonie z Google Android? Zobacz poradnik krok po kroku

Współczesne smartfony to wszechstronne, miniaturowe komputery w formacie kieszonkowym. Funkcji mają tak wiele, że właściwie łatwiej byłoby napisać, do czego nie służą. Chciałem wspomnieć o tym, że kawy nie robią, ale w sumie to nie do końca prawda. Niedawno mój znajomy pochwalił się, że ustawił automatyzację w telefonie w taki sposób, iż poranna pobudka, a dokładniej rzecz ujmując włączenie alarmu, powoduje aktywację “napełnionego” wcześniej ekspresu do kawy w kuchni. Po szybkiej, porannej toalecie może więc od razu siadać do kawusi przed wyjściem z domu. I właśnie przy okazji rozmowy o porannym wstawaniu wpadłem na pomysł, żeby stworzyć krótki poradnik, jak uprzyjemnić ten moment, poprzez odtwarzanie ulubionych utworów ze Spotify na dobry początek dnia. Brzmi ciekawie? To łatwiejsze niż można się spodziewać.

Autor: Tomasz Duda

Wśród nas wciąż znajdzie się sporo osób, które słuchają muzyki offline z plików zapisanych w pamięci telefonu. Zresztą ja sam się do nich zaliczam, bo cenię sobie dźwięk w możliwie jak najwyższej jakości, dlatego regularnie kupuję muzykę w postaci skompresowanej bezstratnie lub nawet w postaci plików DSD/DSF. A skoro je mam, to korzystam z nich nie tylko na komputerze z podłączonym DAC’iem, ale też na smartfonie (odtwarzacz Poweramp radzi sobie z DSD). Trzeba jednak przyznać, że serwisy strumieniujące muzykę są obecnie najbardziej atrakcyjną formą słuchania. Nie ma w tym nic dziwnego, bo nie trzeba kopiować muzyki do pamięci urządzenia, a 20 zł miesięcznie zapewnia dostęp do milionów utworów i najprzeróżniejszych gatunków muzycznych. Wygoda streamingu jest nie do przecenienia, a cena wcale nie jest wygórowana. Jedną z najbardziej popularnych usług tego typu jest wspomniany w tytule Spotify.

Twoja ulubiona muzyka może budzić Cię rano. Wystarczy, że ustawisz w telefonie z Androidem wybrany utwór ze Spotify, jako alarm. Tutaj dowiesz się jak to zrobić.

Wiele osób spędza codziennie długie godziny ze słuchawkami w uszach, uprzyjemniając sobie czas ulubioną muzyką ze Spotify. Dlaczego więc nie wykorzystać tej usługi w jeszcze jednym celu, a mianowicie do regularnego budzenia nas rano? Po zainstalowaniu aplikacji Spotify na telefonie system Android automatycznie rozpozna jej obecność i wyświetli odpowiednią opcję w aplikacji Zegar (od Google). Ja poradę wykonywałem na smartfonie Google Pixel 6a, więc apka ta była już zainstalowana fabrycznie. Jeśli Twój telefon korzysta z innej, to możesz pobrać i zainstalować za darmo Zegar ze sklepu Google Play. Kroki konieczne do ustawienia utworu ze Spotify, jako alarmu w telefonie opisuję krok po kroku poniżej. Cała procedura jest banalnie prosta, więc skorzystać z niej mogą również osoby początkujące.

Budzenie za pomocą muzyki ze Spotify? Jak to zrobić?

W swoim telefonie wyświetl “szufladę” z aplikacjami, znajdź w niej aplikację Zegar (od Google) i uruchom ją. Jeśli korzystasz już regularnie z alarmu do codziennego budzenia, to zapewne masz go skonfigurowanego. Jeśli nie, to po prostu stwórz nowy, za pomocą przycisku “+”. Dotknij tego alarmu, aby wyświetlić jego opcje. Wśród nich znajdziesz małą ikonę z dzwonkiem, przy której wyświetlona jest nazwa dźwięku alarmu - dotknij jej. Wyświetli się strona Dźwięk alarmu, na której górze widoczny jest przycisk Spotify - użyj go. Następnie dotknij przycisku z ikoną szkła powiększającego na dole ekranu. Teraz wpisz nazwę utworu (lub wykonawcy i utworu), który chcesz ustawić jako dźwięk alarmu. Gdy zostanie on wyszukany, dotknij go, tym samym zatwierdzisz wybór. Od tej chwili, gdy alarm włączy się, będzie odtwarzany wskazany utwór.

Rzecz jasna nie musisz ograniczać się do jednego alarmu. W identyczny sposób ustawisz muzykę dla każdego innego alarmu w aplikacji Zegar. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przypisać wiele różnych utworów do alarmów, które uruchamiają się o różnych godzinach. Jeśli ktoś ma permanentne problemy z wybudzeniem się, to przy odrobinie chęci możne nawet stworzyć coś na kształt prostej playlisty. Np. o 6:00 utwór A, o 6:05 piosenka B, a o 6:10 utwór C i tak dalej. Możesz popisać się swoją kreatywnością w tworzeniu takiej porannej składanki. Zresztą utwory te można co jakiś czas zmieniać, jeśli wpadną Ci do ucha nowe, fajne kawałki. Twoja ulubiona muzyka z rana z pewnością będzie czymś przyjemniejszym, niż zwykły, irytujący dzwonek, którego używają tysiące (a może nawet miliony) innych osób. Ważna sprawa na koniec: aby taki alarm zadziałał prawidłowo, to smartfon musi być aktywne połączenie internetowe. Istotna informacja dla osób, które włączają tryb samolotowy na noc. W tym przypadku lepiej tego nie robić, bo alarm włączy się bez dźwięku.