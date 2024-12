Jak zrobić z telefonu kamerkę internetową do monitoringu? Ta aplikacja może się przydać

Od momentu, gdy na polskim rynku pojawiły się pierwsze popularne smartfony z Androidem, minęło już kilkanaście lat. Przyznam, że sam mam wrażenie, iż upłynęło znacznie więcej czasu, ale być może dlatego, że większość głównych producentów pokazuje nowe modele co roku, więc niektóre osoby zdążyły już przez ten okres zmienić telefon kilkanaście razy. W każdym razie chodzi mi o to, że w wielu domach, w starych, zakurzonych szufladach spoczywają urządzenia mobilne, które już nie są regularnie używane, ale jeszcze działają i mogą się do czegoś przydać. Dlaczego więc nie wykorzystać ich do jakichś prostych zadań, które nie wymagają ani najlepszego procesora, ani potężnej ilości pamięci, ani najnowszej wersji systemu. Jednym z przykładów jest skonfigurowanie starego telefonu, jako domowego monitoringu lub prostej cyfrowej niani, do sprawdzana aktywności w pokoju dziecka.

Autor: Tomasz Duda

Od wielu lat jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni do obecności smartfonów w naszym życiu, że przestaliśmy je doceniać. Podobnie jak z samolotami. Natura nie wyposażyła nas w skrzydła, więc teoretycznie latać nie powinniśmy, ale bardzo mądrzy ludzie stworzyli imponującą technologię, a my po prostu wchodzimy na pokład, doświadczamy cudu latania i jeszcze narzekamy, że za ciasno, niewygodnie, nudnie, klimatyzacja wiele, uszy zatyka, dzieci płaczą, kolejka do toalety, a do tego wciskają nam jeszcze perfumy i trzęsie gorzej niż na polskich drogach. Nie dostrzegamy z jak znakomitą rzeczą mamy do czynienia. Tymczasem nawet relatywnie stary smartfon ma łączność bezprzewodową Wi-Fi oraz komórkową, które pozwolą transmitować sygnał do planetarnej sieci, jaką jest internet. Mają też aparaty pozwalające przechwytywać obraz i wysyłać go w dowolne miejsce na Ziemi, a także system, na którym można zainstalować aplikacje, które umożliwią zarządzanie całym tym procesem.

Przekształcenie starszego telefonu w kamerę do monitoringu to relatywnie tani i łatwy sposób, na stworzenie podstawowego monitoringu w domu, biurze i innych miejscach. Można go użyć też w charakterze cyfrowej niani, do nadzorowania śpiącego dziecka.

Programów, które są w stanie przekształcić telefon w kamerę internetową, a właściwie w coś na kształt kamery IP jest wiele. W tym poradniku nie będę robił ich zestawienia, lecz skupię się na jednej propozycji, która da zainteresowanym osobom szybką odpowiedź, co zainstalować, by móc użyć telefonu w charakterze rudymentarnego monitoringu. Myślę, że znajdzie się również miejsce na to, żeby stworzyć prosty ranking w przyszłości, więc jeśli znacie inne, lepsze aplikacje do monitoringu przez internet, za pomocą telefonu, to śmiało piszcie swoje propozycje w komentarzach. Podzielcie się swoimi opiniami i spostrzeżeniami z ich działania. Wśród Was drodzy Czytelnicy jest wiele bardzo zaawansowanych osób, które z pewnością mają duże doświadczenie w tym zakresie. Wasza wiedza może być cenną wskazówką dla innych, początkujących użytkowników.

Telefon jako kamera internetowa do monitoringu domu za darmo. Jak to zrobić?

Aplikacja, którą chcę tutaj krótko przedstawić nosi nazwę AtHome Video Streamer i jest dostępna za darmo w sklepie Google Play (Android), a także w AppStore (iOS). Pierwszą rzeczą, którą chcę podkreślić, jest to, że ten program zainstalować należy na smartfonie, który będzie służył jako kamera (monitoring), bo oprócz tego konieczna jest druga aplikacja o nazwie: Athome Camera: Remote Monitor, też dostępna bezpłatnie na Androida, ale iOS już niestety tylko w płatnej wersji Pro. Pełni ona funkcję odbiornika i należy ją zainstalować na urządzeniu służącym do odbioru (podglądu) obrazu i dźwięku. Sygnał może być nadawany oraz odbierany jednakowo przez Wi-Fi, jak i łączność komórkową. Jeśli jednak smartfon przechwytujący obraz stoi w domu, biurze itp., to rzecz jasna wskazane jest połączenie Wi-Fi. Druga istotna informacja jest taka, że darmowe są tylko podstawowe opcje w aplikacji, a za część funkcji trzeba zapłacić, jednak nie trzeba tego robić, jeśli komuś zależy na podstawowym, prostym podglądzie. Obie aplikacje nie są przetłumaczone na język polski, ale ich obsługa jest prosta, więc nie stanowi to dużej przeszkody.

Procedura jest bardzo prosta. Po pierwsze na telefonie nadającym sygnał (nazwijmy go kamerą) instalujemy aplikację AtHome Video Streamer, uruchamiamy ją i nadajemy uprawnienia, o które poprosi (przede wszystkim nagrywanie obrazu i dźwięku). Po włączeniu wyświetli się interfejs główny, w którym widoczny jest podgląd obrazu. Teraz zainstaluj program odbierający sygnał Athome Camera: Remote Monitor na drugim smartfonie, który nosisz zazwyczaj przy sobie (może to być oczywiście również tablet). Uruchom go i utwórz konto użytkownika, podając e-mail i hasło. Na głównym ekranie dotknij przycisku Add First Streamer (dodaj nadajnik, czyli po prostu kamerę). Uruchomi się aparat, z funkcją skanowania kodu QR.

Teraz wróć ponownie do smartfona pełniącego funkcję kamery i dotknij przycisku Generate QR Code (generuj kod QR). Zostanie on wyświetlony na urządzeniu nadającym sygnał, umieść go w obiektywie drugiego smartfonu. Jeśli kod zostanie prawidło rozpoznany, to oba urządzenia połączą się ze sobą, a dokładniej rzecz ujmując, odbiornik będzie w stanie uzyskać dostęp do sygnału z nadajnika. W aplikacji pojawi się obraz z “kamery”. Tuż pod nim wyświetlają się przyciski z różnymi funkcjami. Część z nich jest płatna. Najważniejsze jest to, że mamy w tym momencie podgląd niemal na żywo z tego, co dzieje się w danym pomieszczeniu domu, biura itp. Można też zdalnie rozpocząć nagrywanie obrazu, włączyć diodę oświetlającą w aparacie (jeśli takowa jest dostępna), przytrzymać przycisk mikrofonu, aby mówić oraz ewentualnie przełączyć aparat tylny na przedni.

Urządzenie nadające i odbierające nie muszą być w tej samej sieci Wi-Fi, bez problemu można zobaczyć podgląd, korzystając na drugim telefonie z sieci komórkowej, po prostu trzeba się liczyć z większym opóźnieniem. Opcja podniesienia rozdzielczości dostępna jest tylko w wersji płatnej. W ustawieniach aplikacji obierającej sygnał można aktywować np. harmonogram automatycznego nagrywania w ustalonych godzinach. Można otrzymać też alerty po wykryciu ruchu, postaci ludzkiej lub wibracji. Opisywana aplikacja może służyć nie tylko do monitoringu na zasadzie sprawdzania bezpieczeństwa domu (np. czy okna są pozamykane lub czy ktoś się nie włamał), ale też do podglądu obrazu z pokoju małego dziecka. Można więc poruszać się swobodnie po dużym domu i ogrodzie, mając spokojniejszą głowę, gdy dosłownie w kieszeni mamy smartfon, który pokaże, czy z dzieckiem jest wszystko w porządku.