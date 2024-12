Jak przenieść muzykę ze Spotify do Tidal lub pomiędzy innymi usługami online? Poradnik

Czasy są, jakie są. Najlepiej może nie jest, ale mogłoby być gorzej. Warto na przykład docenić to, że za cenę jednego kebaba na miesiąc masz legalny dostęp do kilkudziesięciu milionów utworów, w tym najnowszych, premierowych albumów. I to wszystko na niemal dowolnym sprzęcie: smartfon, tablet, smartwatch, telewizor, komputer, a nawet lodówka. Czasami jest jednak tak, że używasz jednej usługi strumieniującej muzykę przez dłuższy czas, ale potem kusi Cię lepsza oferta w innej usłudze. Powstaje więc pytanie: jak przenieść utwory i listy odtwarzania np. ze Spotify do Tidal albo odwrotnie. A może między Apple Music i YouTube Music? Na szczęście jest na to bardzo łatwy sposób, który opisuję w tym poradniku.

Patrząc na to, jakie postępy dotychczas nastąpiły w kwestii słuchania muzyki w ciągu mojego życia, odnoszę wrażenie, że jestem stary. Gdy byłem trochę starszym dzieckiem, to moim marzeniem był Walkman z przewodowymi słuchawkami. Do dzisiaj pamiętam, jak go dostałem i jak ogromną frajdę mi sprawił. No, ale to były czasy, gdy koledzy przychodzili z nową składanką albo albumem i mówili “weź sobie przegraj”. Czystych kaset kupowało się na potęgę. Jakość była mizerna, taśma się rozciągała albo zrywała, ale co tam, nie przeszkadzało mi to spędzać pół dnia i pół nocy ze słuchawkami na uszach. Kolejnym krokiem milowym był dostęp do pojawiających się w Polsce płyt CD, które w owym czasie sprawiały na mnie wrażenie technologii iście kosmicznej. Lustrzane, mieniące się kolorami dyski, o niebywałej jakości dźwięku, w porównaniu do kaset, były dla mnie jak przesiadka z Commodore 64 na komputer kwantowy.

Proces przenoszenia muzyki między Spotify, Tidal, Apple Music, YouTube Music i innymi podobnymi platformami jest bardzo łatwy. Wystarczy skorzystać z odpowiedniej usługi. W dodatku niektóre są bezpłatne nawet podczas kopiowania kilkuset utworów. Całość wymaga dosłownie kilku kroków i trwa kilka minut. Zobacz jak to zrobić w tym poradniku.

Tymczasem lata biegły i na dobre nastała era popularyzacji Internetu, a wraz z nią pojawił się łatwy dostęp do muzyki w postaci MP3 i podobnych formatów. Z pewnością można to potraktować, jako kolejny potężny krok do przodu. Na początku był to prawdziwy Dziki Zachód i złote lata dla przeróżnych programów, systemów i stron do wymiany plików. Zresztą do pewnego stopnia trwa to do dzisiaj, choć już na znacznie mniejszą skalę. Sporo osób nadal ma nieprzebrane zbiory plików muzycznych na dyskach twardych, pendrive’ach i podobnych nośnikach pamięci. Ale czas słuchania muzyki z plików też już powoli się kończy i moim zdaniem chyba nie można na to narzekać. Doczekałem się czasów, kiedy mam dostęp do dosłownie milionów przeróżnych utworów muzycznych, w tym natychmiastowy dostęp do premier, bez wychodzenia z domu i bez moralnego dylematu “czy dać artystom zarobić, czy nie?”. Chodzi oczywiście o usługi strumieniowania muzyki z Internetu.

Piękne jest to, że obecnie już nawet nie muszę myśleć o potencjalnym załatwianiu muzyki za darmo. Mam dziesiątki milionów utworów w telefonie, tablecie, telewizorze, a nawet zegarku i kosztuje mnie to tyle, co dosłownie jeden kebab na miesiąc. Oczywiście każdy powinien sam ocenić, czy to jest opłacalne. Bywają i takie sytuacje, gdy ciężko jest znaleźć nawet te 20 zł miesięcznie. Nie oznacza to jednak, że każda usługa strumieniowania muzyki online jest idealna. W mojej opinii nie ma jednej najlepszej. Korzystałem z Apple Music, Tidal, Spotify, YouTube Music oraz paru innych i w każdej widziałem jakieś drobne niedociągnięcia lub braki. Dlatego łatwo jest mi wyobrazić sobie sytuację, w której ktoś zechce po pewnym czasie zmienić usługę, z której korzystał przez długi czas. Ja np. w Spotify zapisałem na różnych listach tysiące utworów, więc nie wyobrażałem sobie, by po przesiadce na Apple Music czy Tidal dodawać je ręcznie od nowa. Dlatego skorzystałem z narzędzia online ułatwiającego przeniesienie playlist dosłownie w ciągu kilku minut. Takich narzędzi jest sporo i rzecz jasna te warte polecenia są przynajmniej częściowo płatne, ale jeśli masz do przeniesienia maksymalnie 500 utworów, to możesz zrobić to za darmo, korzystając np. z TuneMyMusic (na końcu wspomnę też o innych podobnych usługach). Proces jest bardzo łatwy, szybki i nie wymaga w zasadzie żadnej zaawansowanej wiedzy. Przedstawiam go krok po kroku poniżej.

Jak przenieść playlisty ze Spotify do Tidal lub innych usług strumieniujących muzykę online?

Pierwszym krokiem, jaki należy zrobić, jest otworzenie strony tunemymusic.com/pl. Tutaj zobaczysz duży przycisk z napisem “Zaczynamy”. Kliknij go. Teraz wyświetli Ci się strona zawierająca wszystkie obsługiwane platformy strumieniujące muzykę online. Wśród nich są nie tylko bardzo znane, jak Spotify, Tidal, Apple Music, YouTube Music czy Deezer, ale też sporo mniej popularnych. Sprawa wygląda bardzo prosto. Najpierw wybierasz usługę, z której chcesz skopiować listy odtwarzania. Ja w tym przypadku posłużę się właśnie platformą Spotify.

Po kliknięciu odpowiedniego kafelka otworzy się okno z logowaniem do tej platformy. Tutaj warto zauważyć, że pozwalamy TuneMyMusic na dostęp np. do Spotify, ale same dane logowania do nich nie trafiają. Jest to tylko łącznie kont. Później w ustawieniach Spotify można ten dostęp odwołać. W oknie logowania wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk “Zaloguj się”. W kolejnym kroku możesz zezwolić na połączenie Spotify z TuneMyMusic. Zapoznaj się z uprawnieniami, jakie przyznajesz tej usłudze i jeśli się zgadzasz, to przewiń w dół i kliknij przycisk “Zgadzam się”.

Teraz nadeszła już pora na wybór list odtwarzania, które mają zostać przeniesione na drugą platformę strumieniującą muzykę. Do wyboru są dwie opcje: wczytanie wszystkich istniejących playlist ze Spotify albo wklejenie linku do playlisty w odpowiednie pole. Myślę, że ta pierwsza opcja jest po prostu łatwiejsza i przyjemniejsza, więc to właśnie z niej tutaj skorzystam. Kliknij zatem przycisk “Załaduj z konta Spotify”. Otworzy się okno prezentujące całą bibliotekę utworów i playlist zapisanych dotychczas w Spotify. Domyślnie zaznaczone jest wszystko, ale pamiętajmy, że w darmowej wersji TuneMyMusic można przenieść maksymalnie 500 piosenek, więc jeśli nie chcesz płacić, to usuń to, z czego jesteś w stanie zrezygnować. Opcjonalnie oczywiście możesz zapłacić za plan premium (4,5 dolara na miesiąc lub 2 dolary miesięcznie w planie rocznym). Na górze widoczne są ulubione utwory, albumy i artyści, a niżej całe listy odtwarzania z takimi nazwami, jakie zostały im nadane przez użytkownika Spotify. Gdy masz już zaznaczone to, co trzeba, kliknij przycisk “Wybierz miejsce docelowe”.

W następnym ekranie możesz wskazać, do jakiej usługi chcesz przenieść muzykę. W tym przykładzie będzie to platforma Tidal, ale równie dobrze może być inna. Kliknij zatem wybrany kafelek i zostaniesz poproszony o zalogowanie się do docelowej platformy. Tutaj pojawi się małe okno, w którym wpisz nazwę użytkownika oraz hasło i kliknij przycisk “Log in”. Po zalogowaniu zobaczysz ekran z podsumowaniem i po prostu użyj przycisku “Rozpocznij przenoszenie”. Proces przekazywania playlist rozpocznie się i na bieżąco będzie widać jego postępy (trwa to dość krótko). Warto w tym miejscu dodać, że takie platformy jak Spotify i Tidal nie mają identycznej oferty, więc może się tak zdarzyć, że część muzyki nie zostanie przeniesiona. Ja testowo przeniosłem kilka playlist, zawierających łącznie 188 utworów, z czego dosłownie 2 nie zostały znalezione w Tidal. W razie potrzeby można kliknąć opcję “Pokaż tylko brakujące utwory”, żeby zobaczyć szczegóły.

Tidal - widać playlisty przeniesione ze Spotify

Na tym cały proces przenoszenia muzyki się kończy. Warto jednak pamiętać o tym, by po wykonanym zadaniu odłączyć wykorzystane platformy strumieniujące muzykę, od usługi TuneMyMusic. W tym celu należy otworzyć stronę tunemymusic.com/pl/settings i przy tych platformach (w moim przypadku Spotify oraz Tidal) kliknąć ikonkę odłączania, umieszczona po prawej stronie. Warto też wspomnieć o alternatywach. Jednym z serwisów, które mają podobną funkcję do TuneMyMusic jest Soundiiz (zresztą polecany przez Tidala), z tym że twórcy podają, iż za darmo przenieść można tylko 200 utworów. Oprócz tego jest np. płatny FreeYourMusic oraz również płatny MusConv.