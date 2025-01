Sony kończy produkcję nośników Blu-ray. Fizyczne wydania gier i filmów ustępują cyfrowym wersjom

Nośniki Blu-ray zadebiutowały na rynku w czerwcu 2006 roku. Ich możliwości znacząco przekraczały te z dostępnych wcześniej płyt DVD - nie tylko pod względem dostępnej pojemności, ale i osiąganych transferów danych. Starsza technologia wykorzystywała potencjał czerwonego laseru, z kolei nowsza niebieskiego (stąd też wzięła się jej nazwa). Fizyczne nośniki nie są już tak popularne jak kiedyś. Okazuje się, że firma Sony kończy z produkcją czystych płyt Blu-ray w Japonii.

Firma Sony ogłosiła, że kończy z produkcją czystych nośników Blu-ray w Japonii. Wraz z nimi w odstawkę idą płyty MiniDisc (MD), MD Data, a także kasety MiniDV. Porzucenie tych rozwiązań nastąpi już w lutym 2025 roku.

Trzeba przyznać, że decyzja Sony nie jest zbyt zaskakująca. Żyjemy w czasach, w których cyfrowa dystrybucja filmów i gier ma się coraz lepiej. W większości przypadków mówimy o wypożyczeniu, a nie kupnie danej produkcji, jednak dla przeważającej części użytkowników nie stanowi to zbyt wielkiego problemu. Platformy VOD, takie jak Netflix, Disney+, czy też Max, są wygodniejszym rozwiązaniem, aniżeli wybranie się do sklepu i wybór konkretnego filmu na Blu-ray (nawet jeśli zrobimy to przez Internet, to nadal trzeba oczekiwać na paczkę przez dzień lub dwa). Jakość materiału zdaje się nie mieć też dla wielu użytkowników takiego znaczenia, jak cena. Decydując się na abonament, którego miesięczny koszt często jest niższy od jednego nośnika Blu-ray z filmem, otrzymujemy bowiem dostęp do sporej bazy materiałów. Jak wspomniano, żaden z nich nie przechodzi na naszą własność, ale prawda jest taka, że niewielu osobom to przeszkadza.

Z nośników Blu-ray nadal korzystają także konsole obecnej generacji, takie jak Sony PlayStation 5 (Slim/Pro) oraz Xbox Series S|X. Natomiast również w tym przypadku gracze wolą nabyć grę w wersji cyfrowej zamiast jej kopii na fizycznym nośniku - wyraźnie pokazały to już statystyki od GamesIndustry.biz odnoszące się do 2023 roku. Oczywiście nadal są osoby, które preferują pudełkowe wydania, jednak jest to dość wąska grupa. Kto wie, być może już przyszła generacja konsol zostanie zupełnie pozbawiona napędu optycznego, a do wyboru będzie jedynie dedykowany sklep od danego producenta z grami w edycji cyfrowej. Branża rozrywkowa zdaje się stopniowo porzucać fizyczne nośniki - czas pokaże, czy faktycznie dojdzie do ich całkowitego wymarcia, czy może powstaną kolejne, bardziej zaawansowane formaty.

Aktualizacja: Warto podkreślić, że w materiale mowa o czystych nośnikach Blu-ray, które były popularne szczególnie w Japonii. Do tego rynku odnosił się też komunikat, że Sony rezygnuje z ich produkcji. Firma nadal będzie produkować nośniki Blu-ray z filmami itd. (informacje z How-To Geek)

