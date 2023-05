Panasonic RZ-B110W oraz RZ-B310W - słuchawki bezprzewodowe douszne z technologią XBS, IPX4, a także Bluetooth 5.3

Panasonic wprowadził właśnie do oferty dwie nowe propozycje słuchawek bezprzewodowych dousznych. Tytułowe RZ-B110W skierowane są głównie dla osób, które potrzebują długiego czasu pracy na akumulatorze, choćby ze względu na swój stylu życia. Natomiast RZ-B310W zostały bardziej przeznaczone dla tych, którzy cenią sobie ciszę i spokój, posiadają bowiem funkcję Noise Cancelling. Obydwa modele obsługują także system XBS, więc powinny zagwarantować dobre basy.

Panasonic zaprezentował nowe słuchawki bezprzewodowe o oznaczeniach RZ-B110W oraz RZ-B310W. Pierwsze z nich zapewnią nam długi czas pracy na akumulatorze, z kolei drugie wspierają funkcję redukcji szumów (NC).

Pod względem designu, obie wersję są niemal takie same. Mamy tu do czynienia z dość tradycyjnym wyglądem pchełek, które prezentują się po prostu zwyczajnie. Panasonic RZ-B110W to tańszy model, który jak wspomniano, skupia się na dłuższym czasie pracy na akumulatorze. Słuchawki wytrzymają maksymalnie 6 godzin bezustannego słuchania muzyki. Dodatkowy czas zapewnimy sobie poprzez umieszczenie ich w podstawce ładującej. Łączny czas pracy wyniesie wtedy do 26 godzin. Zastosowano tu 10 mm przetworniki, które wspieraną są przez system XBS. Producent chwali się, że dzięki temu słuchawki zapewnią nam "imponujące basy", choć do takich marketingowych przesłań trzeba podchodzić z pewną dozą ostrożności. Same słuchawki spełniają normę IPX4, więc lekki deszcz nie powinien być dla nich problemem. Spotkamy się tu także z obsługą Bluetooth w wersji 5.3. Wersja to została wyceniona na niecałe 60 dolarów, a więc w przybliżeniu 250 zł. Wycena jest całkiem przyzwoita, jeśli spojrzymy na ich specyfikację.

Panasonic RZ-B110W Panasonic RZ-B310W Pasmo częstotliwości bezprzewodowej 20 - 20000 Hz 20 - 20000 Hz Przetwornik 10 mm 10 mm Zasięg działania do 10 m do 10 m Obsługiwane kodeki SBC, AAC SBC, AAC Łączność Bluetooth Wersja 5.3 Wersja 5.3 Redukcja szumów Nie Tak, -30 dB (50~120 Hz) Akumulator Słuchawki - 45 mAh

Podstawka ładująca - 400 mAh Słuchawki - 40 mAh

Podstawka ładująca - 330 mAh Czas pracy Słuchawki - 6 godzin

Słuchawki z etui - 26 godzin Słuchawki (NC) - 5 godzin

Słuchawki (bez NC) - 6 godzin

Słuchawki z etui (NC) - 16 godzin

Słuchawki z etui (bez NC) - 20 godzin Czas ładowania Słuchawki - 70 min

Podstawka ładująca - 2,5 godziny Słuchawki - 60 min

Podstawka ładująca - 2,5 godziny Waga Słuchawka - 4,2 g

Podstawka ładująca - 34 g Słuchawka - 4,7 g

Podstawka ładująca - 40 g Odporność na działanie wody IPX4 IPX4 Dodatkowe informacje Technologia XBS (Extra Bass System), Złącze USB-C Technologia XBS (Extra Bass System), Złącze USB-C Wymiary Słuchawka - 22 x 34 x 25 mm (M)

Podstawka ładująca - 62 x 45 x 25 mm Słuchawka - 22 x 33 x 25 mm

Podstawka ładująca - 61 x 47 x 29 mm Wkładki S, M, L po 2 sztuki S, M, L po 2 sztuki Cena 59,99 dolarów (~250 zł) 99,99 dolarów (~415 zł)

Jeśli zaś chodzi o Panasonic RZ-B310W, to parametrami są niemal identyczne co poprzedni model, jednak zaimplementowano w nich funkcję redukcji szumów (NC). Dzięki niej obniżymy głośność otoczenia o maksymalnie 30 dB w zakresie od 50 do 120 Hz. Z włączoną funkcją NC same słuchawki wytrzymają około 5 godzin (16 godzin z etui), z kolei z wyłączoną do 6 godzin (20 godzin z etui). Tak jak B110W, pchełki te obsługują kodeki SBC oraz AAC, posiadają normę IPX4, obsługują technologię XBS, a także Bluetooth 5.3. Zastosowano w nich także ergonomiczną strukturę "Ergofit", więc powinny się dobrze trzymać w uszach. Zasięg bezprzewodowy obu wersji ograniczony jest do 10 m. Kwota, jaką przyjdzie nam za nie zapłacić, wynosi 99 dolarów (~415 zł). Nowe słuchawki możemy obecnie zakupić na Amazonie, jednak do ceny zakupu musimy doliczyć koszty przesyłki.

