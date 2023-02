Premiera słuchawek OnePlus Buds Pro 2 – model TWS z podwójnymi przetwornikami i dźwiękiem przestrzennym Google

Najmłodszy przedstawiciel korporacji BBK Electronics - OnePlus - właśnie zaprezentował swoją drugą generację flagowych słuchawek bezprzewodowych (TWS). Zastosowano w nich sporo technologii takich jak dźwięk przestrzenny Google, podwójne przetworniki MelodyBoost (11 i 6 mm) i korektor dźwięku, który opracowywał sam Hans Zimmer. Czym jeszcze wyróżniają się topowe słuchawki OnePlusa?

OnePlus zaprezentował dzisiaj (7.02.23 r.) nowe słuchawki OnePlus Buds Pro 2. Jest to propozycja typu premium, która korzysta z wielu nowych technologii jak kodek LHDC w wersji 4.0 czy podwójne przetworniki dźwięku.

Pierwsza edycja słuchawek OnePlusa zbierała od użytkowników praktycznie same pozytywne opinie. Nabywcy doceniali jakość wykonania, bardzo przyzwoitą jakość dźwięku, dobre basy i długi czas na baterii, który dodatkowo potęgowany był szybkim ładowaniem słuchawek w etui. Kolejna edycja słuchawek spod loga chińskiego producenta poprawiła kilka aspektów, więc możemy się spodziewać, że dobre cechy poprzednika powinny uzupełniać nowe następcy. Jedną z nowości jakie wprowadził OnePlus do swoich Buds Pro 2 jest kodek LHDC 4.0. Wyróżnia się wysoką przepustowością (aż do 990 kbps) oraz mniejszym opóźnieniem dźwięku, który do nas dociera. Dzięki temu dźwięk ze słuchawek powinien być bardzo dobry - o ile oczywiście skorzystamy z muzyki o odpowiedniej jakości oraz posiadamy urządzenie, które potrafi zrobić użytek z tego kodeka.

Słuchawki wyposażone są w podwójne przetworniki dźwięku MelodyBoost Dual Drivers, stworzone przy współpracy z duńską firmą Dynaudio. Większy (11 mm) przetwornik odpowiada za niskie tony, a mniejszy (6 mm) za średnie i wysokie. Zastosowana została tu również technologia Audio ID 2.0, dzięki której zeskanujemy swoje uszy, żeby lepiej dopasować do nich brzmienie dźwięku. Co ciekawe w słuchawkach obecna jest technologia podobna do Spatial Audio z Airpodsów - Dolby Head Tracking. Wiadomo też, że OnePlus zastosował tu własny algorytm (Upmixing Stereo), aby "zoptymalizować dwukanałowe platformy streamingowe i cieszyć się wielowymiarowym dźwiękiem". A jaką rolę odegrał w tym wszystkim Hans Zimmer? W korektorze dźwiękowym (aplikacja mobilna) zaprojektował on preset "Soundscape", który oferuje obniżenie niskich częstotliwości oraz szerszą scenę dźwiękową.

Oczywiście w tej klasie słuchawek uświadczymy również Aktywnej Redukcji Szumów (ANC). Według producenta pchełki potrafią wygłuszać hałas z otoczenia do 48 dB. Tak jak w wielu innych słuchawkach mamy tryb przejrzystości, więc możemy z założonymi słuchawkami prowadzić rozmowę twarzą w twarz. W kwestii baterii powinno być trochę lepiej niż w poprzedniku. 10 minut ładowania wystarcza na 3 godziny działania słuchawek. Maksymalny czas pracy (wraz z ładowaniem słuchawek w etui) wynosi do 39 godzin. Z racji tego, że firma współpracowała z Google, możemy korzystać z funkcji Google Fast Pair. Umożliwia ona "łączenie z pobliskimi urządzeniami z systemem Android bez uszczuplania baterii telefonu".

Zastosowana wersja Bluetooth to 5.3 LE Audio - główna korzyść to zmniejszenie opóźnienia do 54 ms. Jedną z dość zaskakujących funkcji jest pomaganie w utrzymaniu prawidłowej pozycji ciała poprzez wbudowany w słuchawkach żyroskop. Zachowana została funkcja Zen Mode Air znana już z poprzednika. Pozwala ona na wybór jednego z pięciu szumów, które w domyśle mają nas zrelaksować. W Polsce słuchawki będą dostępne już 16 lutego w cenie 889 zł. Natomiast jedynym dostępnym kolorem będzie czarny "Obsidian Black". W zestawie znajdziemy słuchawki, etui, kabel USB-C, wymienne gumki oraz instrukcję obsługi.

OnePlus Buds 2 Pro Waga słuchawki 4,9 g Waga opakowania 47,3 g Przetworniki 11 oraz 6 mm / MelodyBoost Wersja Bluetooth 5,3 LE Zasięg słuchawek do 10 m Akumulator słuchawek 60 mAh Akumulator etui 520 mAh Zakres częstotliwości 10 Hz - 40 kHz Certyfikaty wodoodporności IP55 słuchawki, IP X4 etui Multipoint Tak, 2 urządzenia Spatial Audio Tak Kodek Bluetooth LHDC 4.0, Hi-Res Ilość mikrofonów 3 w każdej ze słuchawek Czas pracy do 9 godzin (z etui do 39 h, w tym 25 h z ANC)

Źródło: OnePlus