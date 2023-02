Spotify ma już ponad 200 mln aktywnych subskrybentów. W tym roku platforma powinna przebić inną magiczną barierę

Od dawna panuje powszechna opinia, że Spotify to bezwzględny król muzycznych serwisów streamingowych. Warto jednak wiedzieć, że decydują o tym nie tylko ogólne przekonania internautów, lecz również - a może przede wszystkim - twarde fakty. Najnowsze liczby wskazują na to, że w najbliższym czasie żadna konkurencyjna platforma nie będzie w stanie zagrozić pozycji Spotify.

Spotify opublikowało swój raport finansowy za ostatni kwartał 2022 roku. Firma przekroczyła swoje oczekiwania i na koniec roku udało się osiągnąć liczbę aż 205 milionów subskrybentów płacących za usługę w formie Premium (19,99 zł miesięcznie). Warto dodać, że to pierwsza usługa tego typu, która może się poszczycić przekroczeniem liczby 200 mln użytkowników. Co więcej, liczba wszystkich aktywnych użytkowników (MAU), czyli również tych, którzy korzystają ze Spotify za darmo (wersja z reklamami) wyniosła aż 489 milionów. Dla porównania, jeszcze pod koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku liczba użytkowników Premium wynosiła 195 mln osób, natomiast wszystkich słuchaczy było w sumie 456 milionów. Wzorst liczby użytkowników (MAU) o 33 miliony to najlepszy tego typu wynik platformy uzyskany w czwartym kwartale.

Całkowite przychody w 2022 r. wyniosły 3,2 mld euro, co oznacza wzrost o 18% rok do roku. Warto zaznaczyć, że aż 2,7 mld euro z tej sumy pochodziło z subskrypcji Premium. Wydaje się, że główną przyczyną tak dobrych wyników jest decyzja o wejściu w biznes podcastów. Aktualnie przewiduje się, że do marca przekroczy Spotify przekroczy magiczną barierę pół miliarda wszystkich użytkowników i zwiększy liczbę abonentów Premium do 207 mln. Mimo świetnych wyników i nadal obiecujących perspektyw, nie wszystko idzie zupełnie po myśli włodarzy platformy, ponieważ celem na ten rok jest ograniczenie straty operacyjnej. Poza tym warto wspomnieć, że niedawno firma musiała zwolnić 600 pracowników. Inną kwestią pozostaje cisza w sprawie prac nad usługą Spotify HiFi, która ma zaoferować muzykę w bezstratnym formacie.

Q4 ‘22 $SPOT delivered great platform growth. We ended 2022 strongly despite a challenging year. Expect us to move faster with more intensity of effort, driving even greater efficiency in 2023. pic.twitter.com/rII7hHwRy1 — Daniel Ek (@eldsjal) January 31, 2023

