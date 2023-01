Sound Blaster X5. Creative zapowiada nowe akcesorium audio, łączące funkcje zewnętrznej karty dźwiękowej oraz DAC-a

Firma Creative zapowiada wprowadzenie nowatorskiego urządzenia. Sound Blaster X5 wstępuje na rynek audio jako ciekawy tandem zewnętrznej karty dźwiękowej oraz DAC-a. Niepozorna czarna "puszka" została wyposażona w podzespoły z wyższej półki, toteż produkt powinien trafić w audiofilskie gusta. Nie zabrakło też funkcji kierowanych stricte do graczy, a także innych opcji sterowania.

Minimalistyczny front urządzenia uwypukla zestaw przycisków dających dostęp do najpotrzebniejszych funkcji karty dźwiękowej, między innymi takich jak: uruchomienie korektora DSP, kontrola equalizera, wyciszenie lub wyłączenie wyciszenia mikrofonu. Możliwe jest także szybkie anulowanie wszelkich funkcji przetwarzania sygnału, by odtworzyć dźwięk dokładnie tak, jak został nagrany w źródle wejściowym. Oddzielne potencjometry pozwalają na bezpośrednie wzmocnienie urządzeń wejść- i wyjściowych. Dużym ściszymy wpięte słuchawki, małym - w razie potrzeby - podkręcimy mikrofon. Całość zdobi zimne podświetlenie krótkiego panelu LCD.

Porty urządzenia dają szeroki wachlarz możliwości podłączenia sprzętu: użytkownicy otrzymują dwukierunkowe złącza RCA, optyczne TOSLINK, 3,5 mm jack dla wejścia mikrofonowego, a także drugi służący do podłączenia słuchawek. 4,4 mm jack pozwoli zaś na wpięcie melomańskiego sprzętu klasy studyjnej. Host audio USB typu A daje możliwość obsługi głośników, mikrofonów oraz zestawów słuchawkowych, właśnie poprzez uniwersalną magistralę szeregową. Port USB-C służy jako gniazdo audio i zasilanie jednocześnie. Sprzęt działa bezprzewodowo za pośrednictwem Bluetooth 5.0, co daje możliwość strumieniowania z akcesoriów mobilnych czy sparowanie ze preferowanymi urządzeniami.

Wewnętrzna konstrukcja produktu to klasa sama w sobie. Sercem DAC-a jest dedykowany wzmacniacz słuchawkowy Xamp oraz para cyfrowo-analogowych przetworników Cirrus Logic CS43198DAC - operujących bezstratnie w 32 bitach / 384 kHz przez PCM. Taka kombinacja pozwala na obsługę "nauszników" o impedancji do 600 omów na pełnym balansie wejścia

z pułapem dynamiki sięgającym do 130 dB DNR. "Bebechy" są również w stanie dekodować pliki audio w DoP128 i DSD256 precyzyjnie odwzorowując dźwięk. Wbudowany wielobitowy modulator ma też praktycznie niwelować wszelkie zakłócenia harmoniczne sygnału.

Zaawansowani użytkownicy mogą jeszcze bardziej wykorzystać możliwości sprzętu dzięki dedykowanemu oprogramowaniu. Aplikacja daje dostęp do wielopasmowego korektora częstotliwości, nakładania efektów dźwiękowych czy choćby funkcji CrystalVoice zwiększającej jakość komunikacji poprzez mikrofon. Tryb Scout ulepsza zaś sygnały akustyczne w grach celem uwypuklenia niuansów rozgrywki, co może przełożyć się na osiągnięcie przewagi nad innymi graczami. Kinomanów, fanów wirtualnej rozgrywki oraz osoby ceniące sobie dynamikę sceny

w utworach ucieszy z kolei możliwość uruchomienia wirtualnego trybu przestrzennego. Trzeba zauważyć, że Sound Blaster X5 to rzadki rodzaj w swojej kategorii cenowej. Na dzień dzisiejszy sprzęt możemy kupić bezpośrednio u producenta za 1399 zł.

Źródło: creative, techno-senior