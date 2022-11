Skullcandy SLYR, SLYR Pro i PLYR - wieloplatformowe i lekkie słuchawki dla graczy w wersji przewodowej i Bluetooth

Firma Skullcandy, w portfolio której znajdziemy słuchawki do zróżnicowanych zastosowań, tym razem zaprezentowała zestawy dla graczy: SLYR, SLYR Pro i PLYR. Produkty cechują się m.in. kompatybilnością z wieloma sprzętami, w tym z PC, konsolami PlayStation, Xbox, Switch i urządzeniami mobilnymi. Są też całkiem lekkie. Chociażby model podstawowy (SLYR) waży tylko 265 g. Nowe konstrukcje są już dostępne w sklepie producenta. Co ciekawe, obecnie można je nabyć z -10% zniżką (promocja trwa do końca Cyber Monday).

Skullcandy prezentuje nową linię słuchawek dla graczy. Modele SLYR, SLYR Pro i PLYR cechują się przede wszystkim lekkością i multiplatformowością.

Słuchawki Skullcandy SLYR cechują się autorską technologią dostrajania dźwięku Skullcandy Supreme Sound, która ma przekładać się na głębię i szczegółowość dźwięku. Zestaw wyposażony jest w dwukierunkowy mikrofon oraz we wbudowane w klapy elementy sterujące, umożliwiające szybkie wyciszanie i regulację głośności. Producent deklaruje, że zestaw wykonany jest z wytrzymałych, lekkich materiałów i posiada dopasowujące się do kształtu głowy nauszniki z pianki zapamiętującej kształt. Całość łączy się z urządzeniem źródłowym przewodowo za pomocą odczepianego przewodu 3,5 mm audio jack. Cena tego modelu to 349 zł.

Skullcandy SLYR Pro to słuchawki przeznaczone dla trochę bardziej wymagających graczy posiadające niemal wszystkie cechy podstawowego modelu SLYR. Ponadto produkt został wyposażony w funkcję Enhanced Sound Perception, zaadaptowaną pod gaming. Dzięki niej użytkownik może spersonalizować dźwięk do indywidualnych potrzeb za pomocą specjalnie przygotowanego testu słuchu (w aplikacji). Na pokładzie jest też Clear Voice Smart Mic, czyli system usuwający szumy z tła takie jak np. odgłosy klawiatury. Całość wyceniono na 499 zł.

Skullcandy PLYR to już flagowy zestaw słuchawkowy marki, który oferuje wszystko to, co modele poprzednie, a także łączność bezprzewodową w standardzie Bluetooth 5.2. Jedno ładowanie akumulatora ma tu starczać na ok. 24 godzin pracy i co ciekawe - do słuchawek można bezprzewodowo podłączyć dwa urządzenia na raz (np. PC oraz smartfona). Producent podkreśla też, że jest to model najbardziej ze wszystkich komfortowy, czego zasługą jest obecność podwójnego pałąka. Co więcej zestaw ten oferuje także technologię lokalizacji urządzenia marki Tile. Skullcandy PLYR jest dostępny w barwach Black DigiHype i limitowanej edycji Street Fighter II, a jego cena wynosi odpowiednio 699 zł i 799 zł.

Od lewej: Skullcandy SLYR, SLYR Pro i PLYR

Skullcandy SLYR Skullcandy SLYR Pro Skullcandy PLYR Konstrukcja wokółuszna, zamknięta Łączność przewodowa, 3,5 mm jack przewodowa, 3,5 mm jack,

bezprzewodowa, BT 5.2 Czas pracy na baterii nie dotyczy 24 h Podświetlenie nie Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz Impedancja 32 Ω Przetwornik 50 mm Waga 265 g 276 g 315 g Kompatybilność PC, PlayStation, Switch, Xbox, urządzenia mobilne Wsparcie oprogramowania nie tak, desktopowe Skull-HQ Wersje kolorystyczne Black DigiHype,

Green DigiHype Black DigiHype,

Green DigiHype,

Blue DigiHype Black DigiHype Cen 349 zł 499 zł 699 zł

799 zł (edycja Street Fighter II)

Źródło: Skullcandy