Sony Walkman NW-A306 - odtwarzacz muzyczny na Androidzie z obsługą serwisów streamingowych

Niektórym osobom trudno sobie wyobrazić, że ktoś funkcjonuje dziś bez smartfona, a więc do słuchania audiobooków czy muzyki wykorzystuje klasyczne odtwarzacze MP3 bądź MP4. Tym najbardziej wymagającym melomanom, którzy z jakichś powodów ze smartfona nie korzystają, chce pomóc firma Sony, przywracając do łask markę Walkman. Producent przedstawił mianowicie model Walkman NW-A306, który do sklepów trafi już w lutym tego roku.

Sony Walkman NW-A306 pojawi się w sklepach w lutym tego roku w kolorach czarnym oraz granatowym. Zapewni zarówno odsłuch plików wprost z urządzenia, jak i z serwisów streamingowych.

Model NW-A306 jest - jak twierdzi sam producent - przeznaczony dla wymagających użytkowników, którzy oczekują wysokiej jakości dźwięku i nienagannej stylistyki. To kompaktowe urządzenie waży 113 g i z łatwością mieści się w kieszeni. Oferuje obsługę sieci Wi-Fi 2.4 GHz i 5 GHz, jak i Bluetooth w wersji 5.0. Całość pracuje ponadto na systemie Android 12, stąd nic nie stoi na przeszkodzie, aby odsłuchiwać zarówno własne pliki zapisane na nośniku o pojemności 32 GB, jak i korzystać z serwisów streamingowych (TIDAL, Spotify, itd.). Gwoli ścisłości - wspomnianą pamięć można rozszerzyć poprzez zainstalowanie karty microSD. Jeśli chodzi zaś o sterowanie, to producent zdecydował się zarówno na dotykowy, kolorowy ekran TFT przekątnej 3,6″ (9,14 cm), jak i na fizyczne przyciski na boku odtwarzacza.

Wśród rozwiązań, które trafiły do modelu Walkman NW-A306 znajdziemy wzmacniacz cyfrowy S-Master HX dostosowany do wymagań, jakie stawiają nagrania w natywnym formacie DSD. Zmniejsza on m.in. zniekształcenia i szumy w szerokim zakresie częstotliwości, zapewniając pełny, bogaty dźwięk, którego jakość poprawia dodatkowo nowy lut bezołowiowy. W odtwarzaczu NW-A306 wykorzystano też lut rozpływowy z domieszką złota - taki sam jak w Walkman Signature Series. Ma to znacząco poprawiać ogólne właściwości muzyczne, w tym rozmieszczenie dźwięków i rozległość przestrzeni dźwiękowej. Dalszą poprawę jakości dźwięku zapewniać mają takie elementy, jak dwa układy taktujące, kondensator foliowy, precyzyjny rezystor klasy audio czy też unowocześniony system DSEE Ultimate.

Kolejną cechą wyróżniającą odtwarzacz Sony Walkman NW-A306 na tle poprzednich modeli jest dłuższy czas pracy na akumulatorze. W przypadku nagrań w formacie FLAC 44,1 kHz wynosi on do 36 godzin, nagrań w formacie o wysokiej rozdzielczości FLAC 96 kHz - do 32 godzin, a w przypadku muzyki z aplikacji wybranego serwisu muzycznego - do 26 godzin. Warto jeszcze wspomnieć, iż urządzenie ładowane jest poprzez złącze USB-C, posiada też klasyczne gniazdo audio mini jack 3,5 mm, które dostarcza dźwięku w zakresie 20 - 40 000 Hz. Cena odtwarzacza nie została jeszcze oficjalnie podana, jednak zagraniczne serwisy sugerują, że trzeba będzie przygotować się na kwotę przynajmniej 250 dolarów.

