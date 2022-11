Zalman ZM-HPS700W - schludne, bezprzewodowe i wieloplatformowe słuchawki w cenie około 300 zł

Wygląda na to, że niektórzy producenci gamingowych urządzeń w końcu zrozumieli, iż na świecie jest wielu graczy, którzy nie przepadają za odpustowym designem tychże sprzętów. Jednym z nich jest Zalman, który zaprezentował właśnie nowe, schludne wizualnie (a także pozbawione LEDów) słuchawki dla graczy. Model ZM-HPS700W dostępny będzie w czarnej oraz biało-czarnej wersji kolorystycznej, a jego cena nie powinna przekroczyć 300 złotych.

Zalman prezentuje słuchawki ZM-HPS700W. Model cechuje się systemem dźwięku przestrzennego 7.1, poduchami powleczonymi tkaniną oraz bezprzewodową pracą (dongle 2.4 GHz w zestawie).

Zalman ZM-HPS700W to przede wszystkim 50-mm przetworniki grające w zakresie częstotliwości 20 Hz - 20 KHz, a także oferujące opcjonalne, cyfrowe brzmienie 7.1. Użytkownicy powinni ucieszyć się jednak przede wszystkim z informacji o tym, iż nauszniki pokryto tu oddychającą tkaniną, wypełniono je zaś pianką z pamięcią kształtu. Również pałąk wykończono pianką i tkaniną, a całość waży przy tym 290 g. Ładowanie urządzenia odbywa się za pomocą przewodu USB-C do USB-A, a słuchawki na jednym takim ładowaniu mają pracować do 12 h.

W razie potrzeby z headsetu można korzystać także w sposób przewodowy - w zestawie znajduje się bowiem przewód mini-jack 3,5 mm. Dzięki wspomnianym sposobom łączności, słuchawki współpracują z wieloma platformami, w tym PC, Mac, PlayStation i Xbox. Warto też dodać, że ZM-HPS700W oferuje trzy wbudowane tryby dźwięku z dyskretną sygnalizacją LED. Użytkownik może więc jednym kliknięciem szybko dopasować dźwięk do swoich potrzeb (np. gry, muzyka, transmisje na żywo). Headset uraczono dodatkowo odczepianym mikrofonem, który cechuje się dużą elastycznością i obszarem zbierania głosu w polu 360° (wszechkierunkowy).

Źródło: Zalman