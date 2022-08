Zalman Z10 PLUS - przewiewna obudowa Mid-Tower z czterema wentylatorami ARGB i czterema filtrami kurzu

Zalman zaprezentował nową obudowę w formacie ATX Mid-Tower. Z10 PLUS to konstrukcja przeznaczona raczej dla miłośników podświetlenia RGB LED, jako że posiada cztery preinstalowane wentylatory, oferujące takie właśnie iluminacje. Jeśli jednak niekoniecznie lubicie świecidełka, to warto przypomnieć, że na rynku jest już także model Z10 (bez plusa), który cechuje się niemal identycznymi parametrami, oferując przy tym zupełnie czarne "śmigła".

Obudowa ze względu na swój format przystosowana jest do montażu płyt głównych ATX, mATX lub Mini-ITX, a jej wymiary to 481 x 220 x 488 mm. W środku można zainstalować dwa dyski twarde HDD 3,5” i dwa nośniki SSD 2,5”, a także chłodzenie powietrzne o wysokości do 173 mm, czy kartę graficzną o długości 395 mm. Na dole mamy ponadto dedykowaną przestrzeń dla zasilacza, który może mieć długość do 200 mm. Warto dodać, że produkt wyposażony jest w gumowe przelotki oraz dodatkowe otwory umożliwiające łatwe ułożenie przewodów wedle własnych preferencji. Ze względu na swoje gabaryty, "buda" pomieści oczywiście także zestawy chłodzenia cieczą All in One z radiatorami do 360 mm.

Zalman Z10 Zalman Z10 Plus Wymiary 481 x 220 x 488 mm Waga 8 kg 8,1 kg Obsługiwane płyty ATX / mATX / Mini-ITX Chłodzenie CPU o wysokości do 173 mm Długość GPU 395 mm Długość zasilacza 200 mm Porty I/O złącze słuchawkowe, złącze mikrofonowe, 2x USB 3.0, 1x USB Typu-C 3.0, przycisk reset, przycisk LED, przycisk zasilania Zatoki 2,5 cala 2 Zatoki 3,5 cala 2 Zatoki 5,25 cala brak Preinstalowane wentylatory 3x 140 mm (front) - 950 RPM

1x 120 mm (tył) - 1200 RPM 3x 140 mm (front) - 900 RPM, ARGB

1x 120 mm (tył) - 1100 RPM, ARGB

Obudowę wykonano przy użyciu szkła hartowanego o grubości 4 mm (panel boczny) oraz stali. Stalowy jest m.in. drugi panel, który otrzymał wycięcie wentylacyjne (i siatkę z filtrem przeciwkurzowym). Z siatki jest także panel frontowy (również w filtrem - wysuwanym), jak i góra obudowy (kolejny filtr przeciwkurzowy - magnetyczny). Ostatni, czwarty filtr znajdziemy z kolei pod zasilaczem, na spodzie obudowy. Na wyposażeniu mamy ponadto specjalną podpórkę do regulacji położenia karty graficznej. Jak już wspomnieliśmy, obudowa posiada na starcie cztery preinstalowane wentylatory, których to jednak liczbę można rozszerzyć do 11. Panel I/O umieszczono wzdłuż dłuższej, górnej krawędzi, na topie obudowy. Zalman Z10 Plus ma trafić do sprzedaży w połowie września w cenie ok. 95 dolarów.

Źródło: Zalman