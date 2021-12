Zalman Alpha - Zestawy chłodzenia wodnego typu All in One z trójkomorową pompą dostępne w czarnym oraz białym kolorze

Nowe procesory od AMD oraz Intela są coraz wydajniejsze i oferują coraz więcej rdzeni i wątków. Niestety często rośnie też pobór mocy, a tym samym ich schłodzenie staje się trudniejsze. Zwłaszcza w przypadku topowych jednostek i/lub podkręcania. Nic więc dziwnego, że sporo osób kieruje swoją uwagę w stronę układów chłodzenia cieczą, a dokładniej gotowych zestawów All in One. Są one ładne, proste w montażu i często wydajniejsze od przeciętnego coolera wieżowego. A tak się składa, że znana i ceniona w Polsce południowokoreańska firma planuje wypuszczenie nowego AiO. Mowa o serii Zalman Alpha, która kusi trójkomorową pompą, podświetleniem ARGB LED oraz dwiema wersjami kolorystycznymi.

Chłodzenia z serii Zalman Alpha mają pojawić się w polskich sklepach na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022 roku.

Zalman Alpha to nowa rodzina układów chłodzenia cieczą typu All in One z Korei Południowej. W jej skład wchodzą trzy modele z aluminiową chłodnicą 360-, 280- lub 240-milimetrową o grubości 27 milimetrów. Kluczowa jest jednak trójkomorowa pompka z ceramicznymi łożyskami pracująca z prędkością do 3200 obrotów na minutę, w której bloku ukryto podświetlenie ARGB LED oraz miedziana płytka z wieloma mikrokanalikami oferująca według producenta powierzchnię wymiany ciepła równą 220 cm². Węże są gumowe, ruchome i w nylonowym oplocie.

Zalman Alpha 24 i 36 wyposażono w wentylatorów 120-milimetrowe pracujące z prędkością od 500 do 1800 (+/-200) RPM z wydajnością do 120,8 m³/h i deklarowaną kulturą pracy do 33 dB(A). Model Zalman Alpha 28 korzysta z jednostek 140-milimetrowych, które pracują z prędkością od 500 do 1600 (+/-200) RPM z wydajnością do 141,2 m³/h i deklarowaną kulturą pracy do 34 dB(A). Koreańskie chłodzenia mają pojawić się w polskich sklepach na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022 roku, dostępne będą w dwóch wersjach kolorystycznych. Sugerowane ceny to 429 złotych za Zalman Alpha 24 Black, 449 złotych za Zalman Alpha 24 White i 509 złotych za Zalman Alpha 28 Black. Ceny pozostałych wersji nie zostały podane.

Źródło: Zalman