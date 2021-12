Test chłodzenia Fractal Lumen S36 RGB - Zestaw AiO z miłym dla oka podświetleniem oraz pompką ukrytą w radiatorze

Kilkanaście lat temu chłodzenie wodne procesora było kompletną egzotyką, a najbardziej zatwardziali entuzjaści tworzyli układy na własną rękę. Wykorzystywano do tego pompki akwariowe, części samochodowe czy nawet domowe kaloryfery. Z czasem sytuacja jednak znacząco się poprawiła, a na rynku pojawiło się sporo firm oferujących dedykowane radiatory, rezerwuary, bloki, pompy i złączki. Aktualnie chłodzenie procesora czy karty graficznej cieczą jest banalnie proste i dostępne dla laika. Wszystko za sprawą gotowych zestawów typu All in One. Na rynku jednak jest ich całe zatrzęsienie, ale które są warte uwagi? Dzisiaj sprawdzimy propozycję w postaci Fractal Lumen S36 RGB, która nie jest kolejnym klonem Aseteka.

Autor: Przemysław Banasiak

Fractal Desing to szwedzka marka sprzętu komputerowego, która obecna jest na rynku od 2007 roku. Mowa o producencie kojarzonym z segmentem klasy premium, oferującym swoje sprzęty w Europie, Ameryce oraz Azji. W ich ofercie znajdziemy obudowy komputerowe, wentylatory, chłodzenia procesora typu All in One (AiO) oraz zasilacze. Wszystkie z nich łączy przeważnie niebanalny design, wzorowa jakość wykonania i mocny nacisk kładziony na kulturę pracy. Co ważne mowa o podzespołach projektowanych w Szwecji, a nie tylko wyszukiwaniu ciekawych gotowców w chińskich firmach i naklejaniu własnego logo. Innymi słowy Fractal Design to firma z krwi i kości znająca się na rzeczy, a nie tania marka jakich pełno na rynku.

Fractal Lumen S36 RGB to owoc współpracy z firmą Apaltek. Mowa o połączeniu sprawdzonego wnętrza z nowym, oryginalnym designem.

Fractal Lumen S36 RGB to przedstawiciel rodziny gotowych zestawów chłodzenia cieczą, która debiutowała na rynku pod koniec sierpnia tego roku. Na nasze szczęście nie jest to kolejne AIO oparte na gotowym projekcie od firmy Asetek. Zamiast tego Szwedzi nawiązali współpracę z chińską firmą Apaltek, która w przeszłości odpowiadała między innymi "za wnętrzności" chłodzeń oferowanych przez Enermaxa (pierwsza generacja Liqtech i Liqmax), LEPA (AquaChanger i EXllusion) czy SilverStone (Tundra). Całość doprawiona została autorskim, oryginalnym i miłym dla oka designem z mocnym naciskiem na kolorowe podświetlenie.

Specyfikacja Fractal Lumen S36 RGB:

Wymiary chłodnicy - 392 x 120 x 27 mm

Długość węży: 400 milimetrów

Wentylator - trzy 120 x 25 mm

Zakres pracy wentylatorów - maksymalnie 2000 (±10%) RPM

Materiał podstawy - miedź

Materiał radiatora - aluminium

Maksymalna głośność - 33,2 dB(A)

Maksymalne ciśnienie statyczne – 2,34 mmH20

Fractal Lumen S36 RGB to na pierwszy rzut oka standardowy zestaw All in One, gdzie otrzymujemy aluminiową chłodnice o grubości 27 milimetrów, miedzianą stopkę oraz gumowe węże o długości 400 milimetrów w materiałowym oplocie . Diabeł jednak jak zwykle tkwi w szczegółach. Mowa o autorskich wentylatorach Fractal Aspect 12 RGB PWM oraz ukryciu pompki nie w bloku na procesorze, a w radiatorze. Całość kompatybilna jest z nowszymi i starszymi procesorami od Intela oraz AMD, które wykorzystują gniazda takie jak LGA 1700, 1200, 115x, 1366, 2011(-3) lub 2066 oraz AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+) i FM1.