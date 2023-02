Nokia G22 - ten smartfon nie kosztuje majątku, a z powodzeniem naprawisz go u siebie na biurku

Prawdopodobnie nie ma na świecie osoby, której smartfon nigdy nie miał bliższego kontaktu z podłogą lub inną powierzchnią. W takiej sytuacji zawsze nerwowo sprawdzamy, czy tym razem wyświetlacz jest do wymiany i czy urządzenie w ogóle działa. Było na rynku już kilka projektów, które świadome częstych uszkodzeń naszych sprzętów, wprowadzały własne rozwiązania. Fińska firma HMD postanowiła też spróbować swoich sił i zaprezentowała swój koncept.

Nokia G22 jest pierwszym smartfonem HMD, który będziesz mógł naprawić samemu. Wszystko dzięki współpracy producenta z iFixit.

Na pierwszy rzut oka Nokia G22 niczym się przesadnie nie wyróżnia. Ot kolejny zwykły budżetowy smartfon od HMD. Jednak mimo swojej niewielkiej ceny i niewyśrubowanych parametrów, ma swoją mocną stronę. Wszystko dzięki jego konstrukcji. Została zaprojektowana w taki sposób, żeby elementy, które uszkadzają się najczęściej, mogły zostać łatwo wymienione. Bez problemu będzie można zmienić baterię, wyświetlacz czy port ładowania. Żeby unaocznić, jak łatwe jest to zadanie, kierownik produktu Adam Ferguson na spotkaniu z dziennikarzami, wymienił baterię w przeciągu 5 minut. Przy okazji stwierdził, że taka operacja w poprzedniej generacji zajęłaby półtorej godziny. Zastąpienie wyświetlacza nie powinno przekroczyć 20 minut. Wyniki są bardzo imponujące. Szkoda tylko, że specyfikacja smartfona już nie tak bardzo.

Nokia G22 Procesor Unisoc T606 / 2 x A75 oraz 2 x A55 1.6GHz Wyświetlacz 6,52" / 20:9 / 90 Hz / HD+ (720x1200 px) / 500 nitów Gorilla Glass 3 Pamięć 4 / 64 GB | 4 / 128 GB Aparaty tył Główny 50 MPx f/1.8 AF HDR / Czujnik głębi 2 MPx Macro 2MPx Aparat przód 8 MP, FF f/2.0, 1.12µm CMOS Bateria 5050 mAh / 20 W PD3.0 Łączność Bluetooth 5.0 / NFC / Wi-Fi 5 / GPS/AGPS, GLONASS, BDS, Galileo Wsparcie kart microSD Tak, do 2 TB Port Ładowania USB-C 2.0 Wymiary i waga 8.48 mm / 165 mm / 76.19 mm | 195.23 g System Operacyjny Android 12 / 2 lata aktualizacji systemu

Nokia G22 ma wyświetlacz o przekątnej 6,2", odświeżaniu 90 Hz oraz rozdzielczości HD+. Na pokładzie znajdziemy trzy oczka, w tym główną jednostkę 50 MPx, 2 MPx obiektyw macro i czujnik głębi. Procesor to Unisoc T606 wyposażony w dwa rdzenie A75 oraz dwa A55 o taktowaniu 1,6 GHz. Znajdziemy tu również pojemną baterię 5050 mAh, wejście ładowania USB-C oraz szereg technologii łączności takich jak BT 5.0, Wi-Fi 5 czy NFC. Najważniejsze jednak, że dzięki nawiązaniu współpracy z iFixit, zamienne części wraz z potrzebnymi narzędziami, będziemy mogli nabyć u nich na stronie. Bateria to kwota rzędu 29,95 euro (~142 zł), zestaw do wymiany wyświetlacza kosztuje zaś 54,99 euro (~260 zł). Oczywiście wraz z zestawem otrzymujemy instrukcję krok po kroku, jak dokonać zamiany uszkodzonej części. Idea samodzielnej naprawy nie jest jednak niczym nowym, wszak na rynku mieliśmy już projekty pokroju Fairphone czy zestawów do naprawy od Apple. Jednak takie inicjatywy z pewnością są czymś pożądanym. Cena smartfona wyniesie 899 zł, a możliwość kupna będziemy mieli już od kwietnia tego roku. Kolory dostępne na naszym rynku to szary i niebieski.

Źródło: The Verge