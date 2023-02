Sony Xperia 10 V na pierwszych renderach. To wciąż jeszcze nie czas na innowacje w kwestii wyglądu

Użytkownik Twittera Steve H.McFly (Steve Hemmerstoffer, aka OnLeaks) po raz kolejny podzielił się przedpremierowym wyglądem urządzenia. Tym razem na renderach możemy zobaczyć nadchodzącą Xperię 10 V. Jeśli liczyliśmy na jakiekolwiek zmiany w wyglądzie, to trochę się rozczarujemy. Patrząc na wygląd urządzenia, możemy zauważyć, że prezentuje się niemal identycznie jak swój poprzednik. Zmiany ujrzymy dopiero w środku urządzenia.

Dostępne są już pierwsze rendery oraz wideo 360° obejmujące nadchodzący smartfon Sony Xperia 10 V. W designie nie ujrzymy zbyt wielu zmian.

Sony zdążyło już nas przyzwyczaić, że większość ich smartfonów wygląda dość podobnie. Natomiast te z jednej serii są niemalże identyczne, z małymi, prawie kosmetycznymi zmianami. Tak też jest w tym wypadku. Sony Xperia 10 V została zapowiedziana już w maju zeszłego roku. Nadchodzące z różnych serwisów doniesienia mówiły o "średniaku" ze Snapdragonem 6 Gen 1 i trochę większym ekranie od poprzednika. Co do tego drugiego mieli rację. Konstrukcja urządzenia będzie mieć 6,1" ekran OLED i wymiary 153.3 x 68.4 x 8.5 mm. Jednak odnośnie procesora, mówi się o zastosowaniu Snapdragona 8 Gen 2, więc możemy mieć do czynienia z flagowcem. Jeśli zaś chodzi o stylistykę smartfona, to Sony postawiło na minimalistyczny design, jak w Xperii 10 IV. Nie ujrzymy tu notcha jak w większości smartfonów. Na swoim miejscu pozostanie także coraz rzadziej spotykane gniazdo Jack 3,5 mm.

Całkiem możliwe, że w związku z większymi ramkami na górze, oprócz aparatu znajdzie się tu także miejsce na diodę powiadomień (tak samo, jak w poprzedniku). Na dole zastosowano port USB-C jak praktycznie we wszystkich obecnych modelach z Androidem. Po prawej stronie znajdziemy przycisk zasilania, który będzie zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych. Lewa strona standardowo zawiera wejście na kartę SIM, które otworzymy bez specjalnej igły. Na tyle umieszczone są trzy oczka aparatów, które być może spotkają się z jakimiś zmianami w specyfikacji. Mimo że firma pozostaje przy ustalonym wcześniej designie swoich smartfonów (flagowiec Xperia 1 V będzie tu dobrym przykładem), nie musi to ostatecznie oznaczać wady. Wszak design jest kwestią gustu i jeśli się sprawdza, nie trzeba dążyć na siłę do jego zmian. Poniżej możemy zobaczyć smartfon na renderze w 360°. Premiera prawdopodobnie obejmie drugi kwartał bieżącego roku.

Źródło: The Tech Outlook, Twitter