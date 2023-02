Sony Xperia 1 V - flagowiec dla tradycjonalistów na pierwszych renderach. O rewolucji w designie można zapomnieć

Firma Sony już od dawna nie jest zaliczana do grona gigantów w świecie urządzeń mobilnych. Smartfony Xperia stanowią dziś niszę, jednak nie oznacza to, że trzeba je ignorować. Wręcz przeciwnie - urządzenia te mocno wyróżniają się dziś na rynku i stanowią ciekawą propozycję dla użytkowników, którym nie zależy na ślepej pogoni za trendami. Nadchodzący smartfon Xperia 1 V pokazuje, że producent nie zamierza zmieniać swojego podejścia.

Sony Xperia 1 V ma doczekać się oficjalnej zapowiedzi jeszcze w tym miesiącu, aczkolwiek na faktyczną premierę będziemy musieli poczekać prawdopodobnie aż do lata.

OnLeaks we współpracy z serwisem GreenSmartphones opracował dokładne rendery nowego flagowca Sony. Jak widać na załączonych grafikach, nie ma mowy o jakichś większych zmianach w designie - urządzenie będzie prezentować się bardzo podobnie do poprzedników. Całość otrzyma prostą konstrukcję z płaskim 6,5-calowym ekranem AMOLED o proporcjach 21:9 (zapewne QHD+ 120 Hz). Ponownie zamiast notcha czy popularnego otworu na kamerkę mamy klasyczną ramkę, w której umieszczony zostanie czujnik 12 MP. Z tyłu znajdzie się natomiast potrójny aparat 12 MP (główny) + 48 MP (ultraszerokokątny) + 12 MP (tele x5). Źródło podaje, że wymiary smartfona to 161,0 x 69,3 x 8,5 mm.

Ponadto możemy oczekiwać, że na pokładzie smartfona znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 współpracujący z 16 GB RAM oraz bateria o pojemności 5000 mAh. Co jednak najbardziej ucieszy tradycjonalistów, urządzenie ma otrzymać klasyczne gniazdo mini-jack 3,5 mm, USB-C oraz slot na kartę microSD. Co więcej, na bocznej ramce w przycisku zasilania ma zostać umieszczony czytnik linii papilarnych, a całość będzie pracować pod kontrolą Androida 13. Sony Xperia 1 V ma doczekać się oficjalnej zapowiedzi jeszcze w tym miesiącu, aczkolwiek na faktyczną premierę będziemy musieli poczekać prawdopodobnie aż do lata.

Źródło: OnLeaks, GreenSmartphones