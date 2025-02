AMD Ryzen AI 9 HX 370 bez problemu pokonuje Intel Core Ultra 7 258V w grach komputerowych. Producent pokazuje infografikę

Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D jest obecnie niekwestionowanym liderem wydajności w grach komputerowych. Jednak AMD nie zamierza spoczywać na laurach i podejmuje wyzwanie również na polu procesorów mobilnych. Amerykańska firma przeprowadziła porównanie jednostki Ryzen AI 9 HX 370 z procesorem Intel Core Ultra 7 258V w 16 popularnych grach, pokazując, że nie tylko desktopowe procesory mogą pokonać konkurencję ze strony Intela.

AMD donosi, że jednostka APU Ryzen AI 9 HX 370 jest średnio o 75% wydajniejszy w 16 grach komputerowych od konkurencyjnego procesora mobilnego Intel Core Ultra 7 258V, przy aktywnych (po obu stronach) technikach zwiększających wydajność: AMD FSR3, HYPR-RX i Intel XeSS.

AMD Ryzen AI 9 HX 370 to mobilna jednostka APU z rodziny Strix Point, wyposażony w 4 rdzenie Zen 5, 8 rdzeni Zen 5c oraz obsługujący 24 wątki logiczne. Układ uzupełnia zintegrowana grafika Radeon 890M, posiadająca 16 rdzeni graficznych taktowanych z częstotliwością 2900 MHz. Z kolei Intel Core Ultra 7 258V to procesor z rodziny Lunar Lake, który oferuje 4 rdzenie Performance, 4 rdzenie Efficient oraz 8 wątków logicznych. W jego przypadku za grafikę odpowiada Intel Arc Graphics 140V, taktowany na 1950 MHz. AMD przeprowadziło testy obu procesorów w 16 grach komputerowych, porównując ich natywną wydajność oraz liczbę klatek na sekundę po aktywowaniu technologii takich jak AMD FSR 3, HYPR-RX i Intel XeSS.

AMD wykazało, że Ryzen AI 9 HX 370 jest średnio o 75% wydajniejszy od swojego konkurenta przy wykorzystaniu technik zwiększających wydajność. Dodatkowo firma podkreśla, że technika AMD FSR 3 (wraz z generatorem klatek) jest już dostępna w 95 grach, a wcześniejsze wersje FSR w 415 tytułach. Sterownikowe rozwiązanie HYPR-RX obsługuje obecnie aż 1000 gier. W porównaniu do tego technologia Intel XeSS jest dostępna jedynie w 130 grach. Mimo tych danych warto podejść do wyników z dystansem. Zachęcamy do zapoznania się z naszym szczegółowym testem tej jednostki APU, który pokazuje bardziej precyzyjne rezultaty i w niektórych przypadkach ukazuje nieco odmienne wyniki tego układu.

Źródło: AMD