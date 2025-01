AMD coraz mocniej stawia na rozwój AI. Już wkrótce przejmie ekspertów z firmy Silo AI za kilkaset milionów dolarów

Rozwój rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją jest dziś kluczowy dla wielu firm, gdyż to właśnie ten odłam technologii jest uważany aktualnie za najbardziej przyszłościowy. Przedsiębiorstwa łączą więc siły z ekspertami w branży lub po prostu kupują mniejsze firmy, aby tamtejsi pracownicy zasilili ich szeregi. Tak właśnie stanie się niebawem w firmie AMD, która podpisała umowę przejęcia uznanego niezależnego laboratorium Silo AI.

Silo AI wraz ze swoimi pracownikami niebawem będzie podlegać pod firmę AMD. Przedsiębiorstwo chce lepiej rywalizować z innymi graczami w segmencie sztucznej inteligencji, więc przejmuje ekspertów z tej branży.

Podpisanie umowy kupna Silo AI przez AMD nastąpiło 10 lipca 2024 roku. Natomiast wcale nie oznacza to, że całe przejęcie doszło już do skutku. Finał ma bowiem nastąpić w drugiej połowie 2024 roku. Kwota omawianej transakcji, która ma zostać opłacona w gotówce, opiewa na 665 mln dolarów. Widać więc, że AMD nie chce zostać w tyle pod względem oferowanych usług związanych z segmentem sztucznej inteligencji, a tytułowe przejęcie wcale nie jest pierwszym w ostatnich dwunastu miesiącach. W podanym okresie firma przejęła także Mipsology i Nod.ai, a ponadto zainwestowała 125 mln dolarów w kilkanaście innych przedsiębiorstw z tej branży.

Prywatne laboratorium Silo AI zostało założone w 2017 roku przez Petera Sarlina, który dalej będzie kontynuował swoją pracę i zarządzał całym zespołem naukowców i inżynierów, jednak pod okiem AMD. Firma Silo AI do tej pory pomagała innym przedsiębiorstwom, takim jak Allianz, Philips, Rolls-Royce, czy też Unilever, aby mogły zaimplementować sztuczną inteligencję do autorskich rozwiązań. W swoim dorobku ma platformę SiloGen, a przy tym odpowiada za tworzenie dużych modeli językowych (np. Poro lub Viking). Silo AI już wcześniej korzystało z produktów AMD i posiada superkomputer LUMI, który został wyposażony w przeszło 12 tys. układów AMD Instinct MI250X. Z pewnością to przejęcie pomoże firmie AMD we wciąż rozwijającej się dziedzinie AI.

