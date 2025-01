AMD Versal Gen 2 - następna generacja adaptacyjnych procesorów. Lepsza obsługa AI i wydajniejsze przetwarzanie skalarne

"Sztuczna inteligencja" (pojęcie ogólne, odnoszące się zarówno do usług opartych na uczeniu maszynowym, odpowiednich algorytmach, jak i sieciach neuronowych) cały czas intensywnie się rozwija, więc znacząco wzrasta zapotrzebowanie na układy scalone, które będą w stanie ją wydajnie obsługiwać. AMD zaprezentowało właśnie 2. generację jednostek z rodziny Versal, które sprawdzą się zarówno w tych, jak również bardziej typowych zadaniach.

AMD przedstawiło kolejną generację układów z rodziny Versal, choć tym razem w jej skład wejdą dwa warianty: Versal AI Edge Gen 2 oraz Versal Prime Gen 2. Pierwszy z nich będzie odpowiadał za obsługę sztucznej inteligencji, z kolei drugi bardziej sprawdzi się w standardowych zastosowaniach.

Dzisiejsze systemy, które mają służyć do obsługi AI, zazwyczaj składają się z wielu podzespołów, z których każdy ma konkretne zadanie do wykonania. AMD zaprezentowało jednak nową generacją układów Versal AI Edge Gen 2, która ma znacząco ułatwić ich tworzenie. Rozwiązanie to integruje bowiem odpowiadający za przetwarzanie wstępne programowalny podsystem FPGA, oddzielny zestaw rdzeni wektorowych zajmujący się wnioskowaniem AI (nowa architektura AIE-ML v2), a także rdzenie ARM, których celem jest przetwarzanie końcowe. Te ostatnie opierają się na jednostkach Cortex-A78AE, a także Cortex-R52. Nowość ma zaoferować trzykrotny wzrost wydajności w zestawieniu z poborem mocy, jeśli porówna się ją z 1. generacją.

Natomiast zaprezentowana równolegle rodzina układów AMD Versal Prime Gen 2 również będzie mogła skorzystać z programowalnego podsystemu FPGA, a także rdzeni ARM, aczkolwiek została pozbawiona jednostek, które odpowiadają za obsługę AI. Ze względu na swoje możliwości te procesory będą mogły sprawnie obsługiwać sprzęty, które odpowiadają za transmisję bądź rejestrowanie materiałów wideo w wysokiej rozdzielczości (4K), choć sprawdzą się także w innych przemysłowych zadaniach. Obie linie mają się okazać także 10-krotnie wydajniejsze w przetwarzaniu skalarnym (ponownie mając na uwadze wcześniejszą generację), a wyposażono je w układ graficzny Mali-G78AE (268 GFLOPS). Dokumentacja jest już dostępna, natomiast produkcja rozpocznie się dopiero w drugiej połowie 2025 roku. Informacje znajdziemy pod tym adresami: AMD Versal AI Edge Gen 2 i AMD Versal Prime Gen 2.

