AMD Ryzen 7 7435H, Ryzen 5 7235HS i Ryzen 5 7235H - na rynku pojawiły się trzy nowe procesory pozbawione iGPU

Pierwsze APU Rembrandt-R pojawiły się na rynku w styczniu 2023 roku, ale bazują one w praktyce na architekturze Zen 3+ z 2022 roku. Amerykańska firma jest znana z długiego wsparcia dla swoich rozwiązań sprzętowych, dlatego nie dziwi, że ta linia procesorów jest kontynuowana. AMD wyszczególniło na swojej stronie jednostki Ryzen 7 7435H, Ryzen 5 7235HS i Ryzen 5 7235H. Znajdą one swoje zastosowanie w niżej pozycjonowanych laptopach gamingowych.

Trzy nowe jednostki AMD to w praktyce APU Rembrandt-R, bazujące na architekturze Zen 3+. Wszystkie są pozbawione iGPU, co ogranicza ich zastosowanie do gamingowych laptopów i niektórych Mini PC.

Najlepszy z wymienionych procesorów to oczywiście AMD Ryzen 7 7435H. Oferuje 8 rdzeni i obsługę 16 wątków. Jego bazowe taktowanie wynosi 3,1 GHz, ale w trybie Boost może osiągnąć nawet 4,5 GHz. Cechuje się ponadto standardowym TDP 45 W. Jest to w praktyce model nieco zbliżony specyfikacją do Ryzena 7 7735H, ale nie posiada on zintegrowanego układu graficznego. Nie jest to często spotykana sytuacja w przypadku jednostek przeznaczonych do laptopów. Wymusza to bowiem zastosowanie przez producenta dedykowanego układu, który swoje kosztuje. Takie rozwiązanie może jednak sprawdzić się w laptopach gamingowych, które dedykowany układ zawsze posiadają. Co ciekawe, omawiany procesor był już wykorzystywany na ograniczoną skalę w niektórych notebookach Lenovo. Z racji jednak, że teraz pojawił się na oficjalnej stronie AMD, można spodziewać się, że trafi do większej liczby komputerów.

AMD Ryzen 7 7435H AMD Ryzen 5 7235HS AMD Ryzen 5 7235H Rodzina Rembrandt-R Rembrandt-R Rembrandt-R Architektura Zen 3+ Zen 3+ Zen 3+ Rdzenie / wątki 8C / 16T 4C / 8T 4C / 8T Taktowanie bazowe 3,1 GHz 3,2 GHz 3,2 GHz Taktowanie Boost 4,5 GHz 4,2 GHz 4,2 GHz Cache L2 4 MB 2 MB 2 MB Cache L3 16 MB 8 MB 8 MB Kontroler RAM DDR5 4800 MT/s DDR5 4800 MT/s DDR5 4800 MT/s iGPU brak brak brak TDP 45 W 45 W 45 W

Procesory AMD Ryzen 5 7235HS i Ryzen 5 7235H to w zasadzie identyczne konstrukcje. Mowa tutaj o jednostkach wyposażonych w 4 rdzenie i obsługujących 8 wątków. Taktowanie bazowe wynosi 3,2 GHz. W trybie Boost procesory są w stanie osiągnąć 4,2 GHz. Podobnie jak w poprzednim przypadku, ich standardowe TDP to 45 W. Należy odnotować, że także te modele nie posiadają zintegrowanych układów graficznych. Różnica w nazwie procesorów może zaś być motywowana wyłącznie względami marketingowymi. Oprócz gamingowych laptopów nowe procesory Rembrandt-R mogą trafić też do niektórych Mini PC, choć brak iGPU może być tutaj znaczącą przeszkodą.

Źródło: Tom's Hardware