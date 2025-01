Test procesora AMD Ryzen 7 5800X3D po dwóch latach od premiery. Najlepszy procesor dla platformy AM4 kontra reszta świata

AMD Ryzen 7 5800X3D to prawdziwa legenda wśród procesorów desktopowych, która osiągnęła powyższy status jeszcze za rynkowego żywota, nieustannie ciesząc się powodzeniem wśród kupujących. Sytuacji nie zmieniła nawet premiera kolejnej generacji, ponieważ pierwszy model z pamięcią 3D V-Cache okazał się wyjątkowo udanym. Zwłaszcza w grach komputerowych skok wydajnościowy względem zwykłych jednostek robił ogromne wrażenie. Producent wyświadczył więc posiadaczom AM4 ogromną przysługę, znacznie przedłużając żywotność już rekordowo długo wspieranej platformy. AMD Ryzen 7 5800X3D zadebiutował jednak wiosną 2022 roku, dlatego pozostaje zadać pytanie czy dzisiaj jeszcze trzyma formę?

Autor: Sebastian Oktaba

Architektura AMD Zen 3 przeszła szereg poważnych modyfikacji względem poprzednika m.in. zwiększono wydajność pojedynczego rdzenia, zmniejszono wewnętrzne opóźnienia oraz usprawniono komunikację poprzez magistralę Infinity Fabric. Ulepszeniu poddano również przewidywanie rozkazów, zarządzanie strukturami cache, a ponadto przyspieszono jednostki FPU, przebudowano magistralę pierścieniową, usprawniono algorytmy zbierania oraz integracji danych. Poszczególne moduły CCX powstały w litografii 7 nm TSMC, natomiast cIOD posiadający m.in. kontroler pamięci DDR4-3200 wykorzystuje 12 nm proces produkcyjny. Dodatkowo zwiększono efektywność energetyczną plus poprawiono technologię Precision Boost 2, uzyskując wyższe taktowania przy jednocześnie niższym napięciu zasilania. Jednak przede wszystkim, pojedynczy klaster CCX posiada 8 zamiast 4 rdzeni, doprawionych obsługą SMT oraz 32 MB pamięci cache L3. Właśnie... Producent szczodrze sypną Zen 3 pamięcią podręczną, która odgrywa kluczowe znaczenie dla wydajności w grach. Dlatego poszerzenie oraz usprawnienie tego elementu, wydawałoby się najszybszą drogą do zwiększenia osiągów w zastosowaniach stricte rozrywkowych. AMD Ryzen 7 5800X3D poszedł właśnie w takim kierunku, będąc pierwszym konsumenckim procesorem z dodatkową pamięcią 3D V-Cache.

AMD Ryzen 7 5800X3D obchodzi drugie urodziny, w międzyczasie pojawiło się sporo konkurentów, więc pytanie czy to nadal rozsądna propozycja? Jak wypada w porównaniu z AMD Ryzen 7 7700 czy Intel Core i5-13600KF?

Różnice w budowie procesorów AMD Ryzen 7 5000X i 5000X3D sprowadzają się głownie do ilości pamięci podręcznej, bowiem nowsza rewizja bazująca na rdzeniach Warhol, otrzymała po prostu dodatkowe zasoby. Pamięć 3D V-Cache umieszczono nad podstawowym Cache L3 i skomunikowano bezpośrednio z blokiem CCD wykorzystując łączenie TSVs (Through Silicon Vias). Sumarycznie AMD Ryzen 7 5800X3D posiada zatem 32 MB podstawowego Cache L3 oraz 64 MB dodatkowego 3D V-Cache, owocującego całkiem imponującą ilością 96 MB. Pozostałe cechy budowy procesora nie uległy natomiast zmianie tzn. wykorzystano pojedynczy moduł CCD zawierający osiem rdzeni, zachowano obsługę SMT, wcześniejszą litografię itp. Warto oczywiście wspomnieć, że recenzowany AMD Ryzen 7 5800X3D niedawno przestał być jedynym procesorem posiadającym 3D V-Cache na platformie AM4, bowiem rodzina została rozszerzona o modele Ryzen 5 5600X3D i Ryzen 7 5700XD. Pierwszy to niestety produkt typowo OEM-owy, natomiast drugi kosztuje niemal identyczne pieniądze jak starszy i odrobinę szybszy model.

AMD Ryzen 7 5800X3D AMD Ryzen 7 5700X AMD Ryzen 7 7700X Platforma AM4 AM4 AM5 Architektura Zen 3 Zen 3 Zen 4 Litografia 7 nm 7 nm 5 nm Taktowanie 3400-4500 MHz 3400-4600 MHz 4500-5400 MHz Konfiguracja 8R / 16W 8R / 16W 8R / 16W Cache L3 96 MB 32 MB 32 MB Mnożnik Zablokowany Odblokowany Odblokowany Kontroler DDR4 3200 MHz 3200 MHz - Kontroler DDR5 - - 5200 MHz Współczynnik TDP 105 W 65 W 105 W Zintegrowane GPU - - AMD Radeon 2 CU Cena startowa 449 USD 299 USD 399 USD Data premiery Kwiecień 2022 Kwiecień 2022 Wrzesień 2022

Wstawienie dodatkowego stosu 3D V-Cache wymusiła jednak zablokowanie mnożnika, dlatego procesora nie można podkręcać w tradycyjny sposób. Producent tłumaczył to brakiem skalowania napięcia zasilania powyżej wartości 1,35 V, niemniej poprzez ewentualną regulację BCLK można jeszcze troszeczkę ugrać. Co warto zauważyć, fabryczne taktowania okazują się bliskie AMD Ryzen 7 5700X. Bazowe wynosi 3400 MHz, natomiast maksymalny Turbo Boost 4500 MHz, tracimy zatem 100 MHz względem zwykłego modelu. Wszędzie gdzie 3D V-Cache znajdzie zastosowanie, powyższe różnice powinny być nadrobione z nawiązką, aczkolwiek w scenariuszach mniej uzależnionych od pamięci podręcznej można spodziewać się wyrównanej rywalizacji. AMD Ryzen 7 5800X3D posiada też standardowy dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-3200 oraz tradycyjnie nie doczekał się żadnego zintegrowanego układu graficznego, identycznie zresztą jak AMD Ryzen 7 5700X. Aktualna cena opisywanej jednostki wynosi około 1200 złotych, podczas gdy słabszy AMD Ryzen 7 5700X3D kosztuje ponad 1100 złotych. Za podobne pieniądze znajdziemy także AMD Ryzen 7 7700 OEM i Intel Core i5-13600KF.